Ökumene

Erste ökumenische Vesperkirche Bayerns in Augsburg geplant

Die erste ökumenische Vesperkirche Bayerns lädt ein: Vom 3. bis 17. März 2024 werden in der evangelischen Kirche St. Paul in Augsburg unter dem Motto "Alle an einem Tisch" warme Mahlzeiten für nur einen Euro serviert. Neben kulinarischen Genüssen erwartet die Besucher ein kostenloses Rahmenprogramm mit sozialen Angeboten und kulturellen Highlights.