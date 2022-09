Personalien

Pfarrer-Ehepaar für Studierende in Erlangen will Kirche neu denken

Das Pfarrer-Ehepaar Hoepfner wechselt am 1. Oktober von Offenhausen im Nürnberger Land in die evangelische Studierendenseelsorge nach Erlangen. In der Universitätsstadt ist Martin Hoepfner bereits mit einer halben Stelle für die Dekanatsentwicklungsarbeit zuständig.