Der evangelische Pfarrer Jan-Peter Hanstein in Lauf an der Pegnitz hat am Sonntag im Gottesdienst keine eigene Predigt gesprochen. Er trug die Predigt von Larissa Kostenka vor, der evangelisch-lutherischen Diakonin in der ukrainischen Großstadt Winnyzja. Von einem Tag auf den anderen hätten die Menschen in ihrem Land die Stabilität verloren. "Niemand kann einem anderen ein Morgen versprechen", so die Geistliche,

"seit dem Sündenfall wissen wir Christen, dass Heute die einzige Zeit ist, die uns zur Verfügung steht."

Hanstein kennt Larissa Kostenka aus einem früheren Partnerschaftsaustausch und ist seit Kriegsbeginn ständig mit ihr in Kontakt. Zu Beginn des Kriegs hat er ihr per Facebook geschrieben und seine Nachricht mit einem Dolmetscher-Programm übersetzt, erzählt er. So habe er von ihren Sorgen und Ängsten erfahren, von ihrem Mann, der im Süden bei der Küstenwache Offizier ist, von den Töchtern, der Schwägerin und den Enkelkindern, die inzwischen nach Deutschland gegangen sind.