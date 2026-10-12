Wer Evangelische Theologie studieren möchte, hat in Bayern mehrere Möglichkeiten. Je nach Hochschule können Studierende sich auf den Pfarrdienst vorbereiten, evangelische Religion auf Lehramt studieren oder sich wissenschaftlich mit theologischen Fragen beschäftigen.

Das Studium umfasst Disziplinen wie Bibelwissenschaft, Kirchengeschichte und Systematische Theologie. Sprachkenntnisse in Latein, Altgriechisch und Hebräisch spielen insbesondere für den Pfarrdienst eine wichtige Rolle.

Wir stellen die Hochschulstandorte in Bayern und ihre Studienangebote vor.

1. Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)

Die größte Evangelisch-Lutherische Fakultät in Bayern befindet sich an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU). Hier können Studierende Evangelische Theologie als Hauptfach mit dem Abschluss Magister der Theologie studieren oder sich auf das Pfarramt vorbereiten. Daneben gibt es Lehramtsstudiengänge und Studienangebote im Nebenfach.

Die Fakultät bietet ein breites Fächerspektrum: von Bibelwissenschaften und Kirchengeschichte über Ethik und Religionswissenschaft bis hin zur Praktischen Theologie.

2. Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)

Wer in Franken studieren möchte, findet an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ein Studienangebot in Evangelischer Theologie. Der Studiengang ermöglicht den Abschluss mit dem kirchlichen Examen oder als Magister der Theologie.

Neben den klassischen theologischen Disziplinen gibt es weitere Themenfelder wie Christliche Archäologie, Medienethik, Digitale Theologie und Kirchenmusik.

Der Masterstudiengang "Medien, Ethik, Religion" verbindet die Auseinandersetzung mit Medien, Ethik und Religion. Studierende erwerben dort theoretisches Wissen und praktische Fähigkeiten in der Konzeption, Produktion und Analyse medienethischer und religionsbezogener Themen.

3. Augustana-Hochschule Neuendettelsau

Eine Besonderheit unter den bayerischen Hochschulstandorten ist die Augustana-Hochschule in Neuendettelsau. Sie ist die Theologische Hochschule der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Sie bietet den Studiengang Evangelische Theologie mit dem Abschluss Kirchliches Examen sowie die Möglichkeit zur Promotion und Habilitation. Die Hochschule ist den staatlichen theologischen Fakultäten gleichgestellt.

Forschung und Lehre finden vollständig auf dem eigenen Campus statt. Inhaltlich reicht das Angebot von Kirchengeschichte und Systematischer Theologie über Praktische Theologie bis hin zur Interkulturellen Theologie. Zudem gibt es eine Professur für Feministische Theologie und Genderstudies.

Weitere Forschungsschwerpunkte sind das Institut für Evangelische Aszetik und evangelische Frömmigkeitsforschung sowie das Institut für christlich-jüdische Studien.

4. Otto-Friedrich-Universität Bamberg

Auch die Otto-Friedrich-Universität Bamberg bietet Studienangebote im Bereich evangelischer Religion. Der Schwerpunkt liegt auf dem Lehramtsstudium für Grund-, Mittel- und Realschulen. Entsprechend werden hier vor allem Religionslehrkräfte ausgebildet.

An der Universität ist zudem die Dietrich-Bonhoeffer-Forschungsstelle für Öffentliche Theologie angesiedelt.