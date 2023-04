In ungefähr der Hälfte der evangelischen Gemeinden in Bayern durften Kinder beim Abendmahl bisher ganz selbstverständlich mitmachen, in der anderen Hälfte war das nicht immer möglich. Warum ist das so? Dass Kinder grundsätzlich am Abendmahl teilnehmen können, gilt bereits seit 1977. Dieser Beschluss wurde im Jahr 2000 nochmal von der Synode bestätigt.

Allerdings: Jeder einzelne Kirchenvorstand musste entscheiden, ob Kinder in der jeweiligen Gemeinde zum Abendmahl "zugelassen" werden oder nicht. Die Folge: Eine sehr uneinheitliche Praxis in Bayern. In den Gemeinden Waldershof und Neusorg nehmen die Kinder schon lange am Abendmahl teil. So auch am Gründonnerstag vor Ostern. Wir waren dabei, als die Gemeinde zum gemeinsamen Abendmahl zusammen kam. Eine Oma ist sehr froh, dass ihre Enkelkinder hier die Erfahrung machen dürfen. Und die finden's klasse:

"Weil die Kinder dann auch mit dazugehören, nicht nur die Erwachsenen und man sich damit um uns kümmert."

Bei der Herbsttagung 2022 hat die Landessynode dann nochmal klar klargestellt: Sie sieht keine biblischen, theologischen oder historischen Gründe, die gegen ein Abendmahl mit Kindern sprechen. In allen Kirchengemeinden müssen Kinder also zum Abendmahl in Zukunft eingeladen werden.

In der Kirchengemeinde St. Johannes in Hof waren die Kinder bisher noch nicht zum Abendmahl eingeladen. Dort läuft zur Zeit noch die Vorbereitung dafür. Für Pfarrer Hans-Christian Glas ist das sehr wichtig:

"Wir wollen die Gemeinde und die Familien im Gemeindebrief erst mal informieren und uns mit dem Thema auseinandersetzen."

Pfarrerin Susanne Haeßler, Referentin für Gottesdienste mit Kindern im Amt für Gemeindedienst befürwortet das Abendmahl mit Kindern. In einem ausführlichen Gespräch erklärt die Expertin, warum:

"Das Abendmahl ist ein Begreifen mit dem Herzen und mit den Sinnen, wobei Kinder ein ganz großes Sensorium und eine Offenheit haben."

