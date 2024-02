10 Uhr: Der Festgottesdienst mit Landesbischof Christian Kopp zum Auftakt des Kirchentages beginnt um 10 Uhr. 150 Sängerinnen und Sänger der Evangelischen Chöre Donau-Ries musizieren gemeinsam mit 150 Bläsern und Bläserinnen des Verbands evangelischer Posaunenchöre in Bayern.

11 Uhr: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und die Ansbach-Würzburger Regionalbischöfin Gisela Bornowski sprechen ein Grußwort.

Gottesdienst und Grußworte werden von der Landeskirche unter www.youtube.de/bayernevangelisch und https://www.facebook.com/evangelischlutherischekircheinbayern ins Internet gestreamt.

12:30 Uhr: Die "offene Gesprächsrunde" des Landesbischofs mit Kirchentagsbesucherinnen und -besuchern findet um 12.30 Uhr statt.

14 Uhr: Bei der Hauptversammlung, dem inhaltlichen Teil des Kirchentags, hält der evangelische Militärpfarrer Rüdiger Glufke einen Impuls, danach stellt er sich einem Gespräch mit der Landessynodalen und Landtagsabgeordneten Barbara Becker (CSU).

15 Uhr: Mit einem Schlusswort und Friedensgebet von Regionalbischöfin Gisela Bornowski endet der Kirchentag.

Zum Rahmenprogramm gehört unter anderem der Markt der Möglichkeiten mit Ständen, Seelsorge und Segnungen, der von 11:30 Uhr bis 16 Uhr stattfindet. Von 11:30 Uhr bis 14 Uhr werden außerdem Workshops angeboten.

Von 10 bis etwa 15:30 findet der Kinderkirchentag statt, mit Kindergottesdienst, Spielstraße, Zauberer- und Figurentheater-Vorführungen.

Bereits am Vorabend, am 19. Mai, findet ab 18:30 Uhr die Kirchennacht "Night of Spirit" statt. Ab 20:15 Uhr spielt die Band Paradise Plain.

Weitere Informationen unter https://bayerischer-kirchentag.de/