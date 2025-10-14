Einen Tag lang verwandelte sich Wilhelm-Löhe-Schule in Nürnberg in ein Meer aus Bewegung, Musik und Begeisterung. Beim Konfi-Aktiv-Tag der Evangelischen Jugend in Bayern (EJB) erlebten über 350 Konfirmand:innen und Teamer:innen aus ganz Bayern, wie Glauben, Gemeinschaft und Sport zusammengehören.

Kirche erleben – mitten im Spiel

"Beim Konfi-Aktiv-Tag erleben junge Menschen, dass Kirche lebendig ist – mitten im Spiel, im Miteinander, in Bewegung", sagte Reinhold Schweiger, Sportreferent in der Evangelischen Jugend in Bayern. "Hier zeigt sich, dass Glaube nicht nur am Sonntag stattfindet, sondern überall dort, wo Menschen gemeinsam Freude teilen."

Blick von der Tribüne auf Stephanie Mages, die zu den Jugendlichen spricht. Im Vordergrund sitzen Jugendliche aufmerksam und teils lächelnd, während sie dem Vortrag folgen.
EJB/Simeon Johnke
Von der Tribüne aus: Die Jugendlichen hören gespannt zu, während Stephanie Mages Bewegung, Gemeinschaft und Glauben verbindet.

In rund 20 Workshops probierten sich die Jugendlichen aus – beim Fußball, Tanzen, Klettern, Jonglieren oder kreativen Gestalten. Der gemeinsame Jugendgottesdienst zu Beginn setzte den Ton des Tages: lebendig, mitreißend und offen für alle. In Begegnungsräumen und Mitmachaktionen erfuhren die Teilnehmenden, was es heißt, Kirche als Gemeinschaft zu gestalten – aktiv, kreativ und im Austausch miteinander.

  • ugendliche stehen an einem Tischtennis-Tisch in der Turnhalle, der Ball fliegt gerade über das Netz. Im Hintergrund sind weitere Teilnehmer:innen bei anderen Aktivitäten zu sehen.
    EJB/Simeon Johnke
    Beim Tischtennis-Turnier zeigen die Jugendlichen nicht nur sportlichen Ehrgeiz, sondern erleben auch Gemeinschaft und Freude am gemeinsamen Spiel.
  • Jugendliche spielen Handfederball in der Turnhalle. Sie springen, schlagen den Ball über das Netz
    EJB/Simeon Johnke
    Beim Handfederball in der Halle verbinden die Jugendlichen sportlichen Einsatz mit Teamgeist und Spaß am gemeinsamen Spiel.

    Bewegung schafft Verbindung

    Auch Stephanie Mages, Beauftragte der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) für Kirche und Sport, zog ein positives Fazit: "Bewegung schafft Verbindung – zu sich selbst, zu anderen und zu Gott. Der Konfi-Aktiv-Tag hat eindrucksvoll gezeigt, wie Kirche jungen Menschen Freiraum gibt, sich zu entfalten und ihren Glauben auf eigene Weise zu entdecken."

    Stephanie Mages, Beauftragte der ELKB für Kirche und Sport, steht vor einer Gruppe Jugendlicher und spricht zu ihnen.
    EJB/Simeon Johnke
    Stephanie Mages betont die Verbindung von Bewegung, Gemeinschaft und Glauben für die Jugendlichen

    Daniela Flachenecker, Sportbeauftragte des Dekanats Nürnberg und Sportreferentin von Eichenkreuz, ergänzte: "Heute erleben wir eine der schönsten Formen von gelebtem Glauben: Mit verschiedensten Zugängen bieten wir den Jugendlichen Möglichkeiten der Begegnung und des gemeinsamen (Er-)Lebens innerhalb und außerhalb von Spielfeldlinien, eingebettet zwischen einem tollen Gottesdienst und abschließendem Segen. Dieser Tag bleibt bei allen Besucher:innen sicher ein prägendes Element ihrer Konfizeit."

    Zwei Kinder sitzen in einer Reihe und zeigen mit einem Daumen nach oben.
    EJB/Simeon Johnke
    Gute Stimmung: Die Kinder zeigen ihre Begeisterung und Aufmerksamkeit.

    Spiritualität und Gesellschaft verbinden

    Die Evangelische Jugend in Bayern organisierte den Aktionstag in Kooperation mit Kirche und Sport, der Fach- und Servicestelle für Konfi-Arbeit der ELKB und der Evangelischen Jugend in Nürnberg sowie über 30 ehrenamtlichen Helfer:innen. Ihr gemeinsames Ziel: jungen Menschen zeigen, dass Glaube, Gemeinschaft und Lebensfreude untrennbar zusammengehören.

    Eine Gruppe von Jugendlichen sitzt draußen auf Bänken, isst Snacks, trinkt Getränke und unterhält sich angeregt.
    EJB/Simeon Johnke
    Beim gemeinsamen Essen draußen genießen die Jugendlichen Pausen, tauschen sich aus und erleben Gemeinschaft abseits von Spiel und Workshops

    Zeitgleich zum Konfi-Aktiv-Tag tagte in Nürnberg die Landesjugendkammer der EJB. Im Mittelpunkt standen der Jahresbericht von Vorsitzendem Malte Scholz, gesellschaftliches Engagement, demokratische Bildung, Diversität und die zukunftsfähige Struktur der Evangelischen Jugend. Die Vollversammlung zeigte, wie junge Menschen aktiv Kirche gestalten und Glauben, Gemeinschaft und Engagement miteinander verbinden.