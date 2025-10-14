Einen Tag lang verwandelte sich Wilhelm-Löhe-Schule in Nürnberg in ein Meer aus Bewegung, Musik und Begeisterung. Beim Konfi-Aktiv-Tag der Evangelischen Jugend in Bayern (EJB) erlebten über 350 Konfirmand:innen und Teamer:innen aus ganz Bayern, wie Glauben, Gemeinschaft und Sport zusammengehören.

Kirche erleben – mitten im Spiel

"Beim Konfi-Aktiv-Tag erleben junge Menschen, dass Kirche lebendig ist – mitten im Spiel, im Miteinander, in Bewegung", sagte Reinhold Schweiger, Sportreferent in der Evangelischen Jugend in Bayern. "Hier zeigt sich, dass Glaube nicht nur am Sonntag stattfindet, sondern überall dort, wo Menschen gemeinsam Freude teilen."