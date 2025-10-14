Einen Tag lang verwandelte sich Wilhelm-Löhe-Schule in Nürnberg in ein Meer aus Bewegung, Musik und Begeisterung. Beim Konfi-Aktiv-Tag der Evangelischen Jugend in Bayern (EJB) erlebten über 350 Konfirmand:innen und Teamer:innen aus ganz Bayern, wie Glauben, Gemeinschaft und Sport zusammengehören.
Kirche erleben – mitten im Spiel
"Beim Konfi-Aktiv-Tag erleben junge Menschen, dass Kirche lebendig ist – mitten im Spiel, im Miteinander, in Bewegung", sagte Reinhold Schweiger, Sportreferent in der Evangelischen Jugend in Bayern. "Hier zeigt sich, dass Glaube nicht nur am Sonntag stattfindet, sondern überall dort, wo Menschen gemeinsam Freude teilen."
In rund 20 Workshops probierten sich die Jugendlichen aus – beim Fußball, Tanzen, Klettern, Jonglieren oder kreativen Gestalten. Der gemeinsame Jugendgottesdienst zu Beginn setzte den Ton des Tages: lebendig, mitreißend und offen für alle. In Begegnungsräumen und Mitmachaktionen erfuhren die Teilnehmenden, was es heißt, Kirche als Gemeinschaft zu gestalten – aktiv, kreativ und im Austausch miteinander.
Bewegung schafft Verbindung
Auch Stephanie Mages, Beauftragte der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) für Kirche und Sport, zog ein positives Fazit: "Bewegung schafft Verbindung – zu sich selbst, zu anderen und zu Gott. Der Konfi-Aktiv-Tag hat eindrucksvoll gezeigt, wie Kirche jungen Menschen Freiraum gibt, sich zu entfalten und ihren Glauben auf eigene Weise zu entdecken."
Daniela Flachenecker, Sportbeauftragte des Dekanats Nürnberg und Sportreferentin von Eichenkreuz, ergänzte: "Heute erleben wir eine der schönsten Formen von gelebtem Glauben: Mit verschiedensten Zugängen bieten wir den Jugendlichen Möglichkeiten der Begegnung und des gemeinsamen (Er-)Lebens innerhalb und außerhalb von Spielfeldlinien, eingebettet zwischen einem tollen Gottesdienst und abschließendem Segen. Dieser Tag bleibt bei allen Besucher:innen sicher ein prägendes Element ihrer Konfizeit."
Spiritualität und Gesellschaft verbinden
Die Evangelische Jugend in Bayern organisierte den Aktionstag in Kooperation mit Kirche und Sport, der Fach- und Servicestelle für Konfi-Arbeit der ELKB und der Evangelischen Jugend in Nürnberg sowie über 30 ehrenamtlichen Helfer:innen. Ihr gemeinsames Ziel: jungen Menschen zeigen, dass Glaube, Gemeinschaft und Lebensfreude untrennbar zusammengehören.
Zeitgleich zum Konfi-Aktiv-Tag tagte in Nürnberg die Landesjugendkammer der EJB. Im Mittelpunkt standen der Jahresbericht von Vorsitzendem Malte Scholz, gesellschaftliches Engagement, demokratische Bildung, Diversität und die zukunftsfähige Struktur der Evangelischen Jugend. Die Vollversammlung zeigte, wie junge Menschen aktiv Kirche gestalten und Glauben, Gemeinschaft und Engagement miteinander verbinden.