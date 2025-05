Humor und Glaube

Bischof Stefan Oster hielt auch 2025 an der Tradition des Osterlachens fest. Sein Oster-Witz sorgt auch für Lacher – allerdings mit weniger Klicks als in den Vorjahren. Das könnte am Tod von Papst Franziskus liegen.

