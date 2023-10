Landtagswahl Bayern 2023

Was im Wahlprogramm von Die Linke, Bayernpartei, ÖDP und Die Basis zu Religion, Kirche und Glaube steht

Um den Einzug in den bayerischen Landtag kämpfen bei der Landtagswahl auch Die Linke, Bayernpartei, ÖDP und Die Basis. Fünf kleinere Parteien treten nicht in allen Wahlkreisen an: V-Partei, Tierschutzpartei, Volt, Die Partei und Die Humanisten. Wir haben uns die Programme im Hinblick auf ihre Grundausrichtung sowie die Themen Religion, Kirche und Migrationspolitik angesehen.