Nach nur knapp einem Jahr sucht die Ansbach-Würzburger Regionalbischöfin Gisela Bornowski wieder einen neuen theologischen Referenten. In der Dezember-Ausgabe des Amtsblattes der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) ist die Stelle ausgeschrieben. Bewerben können sich Pfarrerinnen und Pfarrer, auch eine Stellenteilung für Pfarrerspaare ist möglich. Der aktuelle Referent Martin Reutter hatte seinen Job erst im Oktober 2021 angetreten - zum 1. Januar wechselt er nun allerdings zur Diakonie Ansbach, um dort die Aufgabe des Geschäftsführenden Vorstands zu übernehmen.

Zu den Aufgaben des Theologischen Referenten gehören unter anderem geschäftsführende Tätigkeiten, wie etwa die Organisation von Dekane-Konferenzen, die inhaltliche Zuarbeit bei Vorträgen, Predigten, Grußworten und ähnlichem sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Regionalbischöfin. Die Bewerberin oder der Bewerber sollten "an vielfältigen Themen, Fragestellungen und Herausforderungen" interessiert sein, diese "gerne theologisch" durchdringen und für verschiedene Anlässe passend aufbereiten können. Bewerbungen auf die Stelle müssen bis 21. Dezember eingegangen sein, Amtsantritt soll Februar 2023 sein.

Der Kirchenkreis Ansbach-Würzburg ist einer der sechs Kirchenkreise der bayerischen Landeskirche. Er umfasst 19 Dekanatsbezirke in ganz Unterfranken und im westlichen Mittelfranken: Ansbach, Aschaffenburg, Bad Neustadt an der Saale, Bad Windsheim, Castell, Dinkelsbühl, Feuchtwangen, Gunzenhausen, Heidenheim, Kitzingen, Leutershausen, Lohr, Markt Einersheim, Rothenburg, Schweinfurt, Uffenheim, Wassertrüdingen, Windsbach, Würzburg. In den mehr als 450 Kirchengemeinden leben rund 400.000 evangelische Christen. Regionalbischof ist seit März 2014 Oberkirchenrätin Gisela Bornowski.