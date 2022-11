Die langjährige Leiterin und Mitgründerin des Bad Windsheimer Museums "Kirche in Franken", Andrea Thurnwald, ist tot. Die 61-Jährige starb überraschend bereits am 10. November, wie das Museum dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Dienstag bestätigte. Das Museum habe weiter geöffnet, auch die geplanten Ausstellungen wie etwa zu Papierkrippen und angestoßene Projekte würden weitergeführt, sagte Claudia Berwind, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Museums: "Das wäre ganz in Andrea Thurnwalds Sinne gewesen."

Im Kollegenkreis herrschte Fassungslosigkeit über den plötzlichen Tod Thurnwalds. Sie galt als engagiert, kommunikativ und äußerst fachkundig. Bereits seit dem Jahr 2000 arbeitete sie in der Vorbereitungsstelle, die zur Gründung des Museums "Kirche in Franken" geschaffen wurde. Bereits vor der offiziellen Gründung kuratierte sie auch als Mitarbeiterin des Fränkischen Freilandmuseums, zu dem das Museum "Kirche in Franken" organisatorisch gehört, verschiedene Sonderausstellungen. Seit der Eröffnung des Museums im Jahr 2006 lag die Leitung in Thurnwalds Händen.

Die Trauerfeier für Andrea Thurnwald findet kommenden Montag (21. November) um 14 Uhr in der evangelischen Stadtkirche St. Kilian in Bad Windsheim statt.

Das Museum "Kirche in Franken" war das erste und ist das einzige evangelische Kirchenmuseum Bayerns mit überörtlicher Bedeutung und Ausrichtung. Es ist in der Spitalkirche aus dem Jahr 1420 untergebracht. Laut Experten spiegelt dieses Gebäude die konfessionelle Geschichte Frankens eindrucksvoll wider. So wurde der spätmittelalterliche Kirchenbau nach der Reformation durch den Einbau von Emporen im 16. Jahrhundert zur Predigtkirche. Die Renovierung samt Umbau kostete damals etwa 3,5 Millionen Euro. Rund 400.000 Euro steuerte ein "Förderverein Spitalkirche" bei.