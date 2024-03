Herr Krauss, Sie wurden am vergangenen Sonntag ordiniert und sind jetzt als evangelischer Pfarrer in Olching. Was hat Ihnen dieser Tag bedeutet?

Es war für mich der richtig offizielle Start und ein sehr schönes Fest mit großem Segen für alles, was jetzt als Pfarrperson so ansteht.

Sie sind bei Ihrer Ordination durch Ihr sogenanntes Beffchen aufgefallen, das mit Regenbogenfarben bestickt war. Häufig sind Beffchen einfach weiß. Wieso haben Sie sich gerade für dieses entschieden?

Ich kannte das Beffchen schon vom Herrschinger Pfarrer und war immer etwas neidisch, weil ich es so schön finde. Der Regenbogen bringt etwas Farbe in das triste Schwarz-Weiß des Talars. Es war erstmal auch eine ästhetische Entscheidung und die Ordination ein guter Anlass, sich so eins zu kaufen.