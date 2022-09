Frau Hoerschelmann, können Sie das Treffen kurz zusammenfassen?

Den ÖRK kann man sich so ähnlich vorstellen wie die Vereinten Nationen, nur auf kirchlicher Ebene. Es kommen Menschen unterschiedlicher Kirchen aus der ganzen Welt zusammen. Bei dem Treffen in Karlsruhe wurden unter den gut 4.000 Teilnehmenden Fragen besprochen, die die aktuell Kirchen beschäftigen.

Die Klimakrise war dabei natürlich ein großes Thema. Es waren ja auch Kirchen aus dem Pazifik und aus Nordskandinavien da, die als erste und unmittelbar von den Auswirkungen der Klimakrise betroffen sind. Und auch wir waren da, die Kirchen aus den Ländern, die Verursacher der Klimakrise sind.

Ein weiteres Schwerpunktthema waren die kriegerischen Auseinandersetzungen auf der Welt, am Beispiel der Ukraine. An diesen beiden Themen wurde deutlich, wie unmittelbar die Kirchen weltweit von aktuellen Krisen und Spannungen betroffen sind.

Was haben Sie persönlich mitgenommen?

Die Vollversammlung hat gezeigt, dass eine ungeheure Energie dahinter steckt, wenn wir als Kirchen weltweit unsere Probleme und Themen gemeinsam angehen. Man kann die Kirche mit einem Riesen vergleichen, der aufsteht und tatsächlich eine Veränderung bewirken kann. Die Delegierten riefen zum Beispiel die Kirchen auf, konkret die Regierungen ihrer Länder aufzufordern den Klimawandel einzudämmen.

Bei dieser Vollversammlung ist auch sehr deutlich geworden, dass in Bezug auf die Klimakrise alle Fakten auf dem Tisch liegen. Es gibt nichts mehr, worüber wir noch nachdenken müssten. Das kann man sich auch gar nicht mehr leisten, denn die Zeit läuft uns davon. Es ist sogar in einem Statement gesagt worden: "Dies ist die letzte Vollversammlung, die in der Lage ist, noch etwas in Bewegung zu bringen. Wir müssen ins Handeln kommen."

Einen Impuls aus der Jugenddelegation, den ich auch gerne mitnehme, ist: "Denkt bei allen euren Entscheidungen darüber nach, welche Konsequenzen sie für das Klima haben."

Was ich ebenfalls aus der ökumenischen Bewegung mitnehme, ist das Thema Partizipation. Es ist ein selbstverständliches Bedürfnis aller Gruppen, gehört und einbezogen zu werden, egal ob Frauen oder Männer, Jüngere oder Ältere. Gerade die Jugend-Delegierten haben auf dieser Vollversammlung besonders eingeklagt, dass sie mehr eingebunden werden möchten. Auf diese gleichberechtigte Beteiligung muss weiterhin, gerade bei Wahlen, in Gremien und bei der Besetzung von Leitungsämtern, sehr sorgfältig geachtet werden.

Außerdem sind für mich die Gottesdienste, die auf der Vollversammlung gefeiert werden, Ausdruck eines großen spirituellen Reichtums. Da werden schwungvolle Lieder aus Jamaika genauso gesungen wie meditative Gesänge aus der orthodoxen Tradition. Man fühlt sich getragen von einem gemeinsamen Gebet und der gemeinsam gesungenen Musik.

Es entsteht ein großes, emotionales Gefühl des Miteinanders und Verbunden-seins. Das gibt mir persönlich sehr viel Kraft und auch Schwung, die nächsten Schritte zu gehen.

Wie kommt der Input der Vollversammlung zurück in die bayerischen Gemeinden?

Dadurch, dass das Treffen in Deutschland stattgefunden hat, gab es eine große Beteiligung von deutscher Seite, weil viele einfach als Tagesgäste nach Karlsruhe reisen konnten. Der nächste Schritt wird sein, sowohl in der Landessynode als auch in der EKD Synode von der Vollversammlung zu berichten und weiterzuverarbeiten, was ihre Ergebnisse für uns bedeuten.

Wir von Mission EineWelt werden die Themen mit unseren internationalen Partnern besprechen. Wir werden zum Beispiel in Zukunft Veranstaltungen zu Themen, die die Vollversammlung ausgelöst hat anbieten und Kampagnen initiieren.