Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird zur Synodentagung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) erwartet. Das Staatsoberhaupt spricht am 10. November in Würzburg vor den Mitgliedern des Kirchenparlaments zum Tagungsschwerpunkt Demokratie, wie die EKD am Mittwoch mitteilte. Die Synode tagt vom 7. bis 11. November.

Der Protestant Steinmeier ist der evangelischen Kirche eng verbunden und sollte 2019 als Präsident dem evangelischen Kirchentag in Dortmund vorstehen. Nach seiner Wahl zum Bundespräsidenten 2017 stand er für dieses Ehrenamt nicht mehr zur Verfügung. Als Staatsoberhaupt war er regelmäßiger Gast von Kirchen- und Katholikentagen und zahlreichen weiteren kirchlichen Veranstaltungen. Am 18. März nächsten Jahres endet die Amtszeit des 70-Jährigen als Staatsoberhaupt.

Letzte EKD-Tagung in dieser Legislaturperiode

Die EKD-Synode tagt zum Ende ihrer sechsjährigen Legislaturperiode im November zum letzten Mal in der aktuellen Zusammensetzung. Das Kirchenparlament konstituiert sich im April nächsten Jahres neu. Dann scheidet auch die Synodenpräses Anna-Nicole Heinrich aus, die sich nicht noch einmal zur Wahl stellen will.

Die Synode ist eines der Leitungsorgane der EKD. Die 128 Synodalen kommen in der Regel einmal im Jahr an wechselnden Orten zu einer mehrtägigen öffentlichen Tagung zusammen, beschließen Kirchengesetze und debattieren über Angelegenheiten der evangelischen Kirche und aktuelle gesellschaftliche Themen.