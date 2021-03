Synodale Anna-Nicole Heinrich über Glaube in verletzlichen Zeiten

Die Landessynode tagt vom 21. bis zum 25. März 2021. 108 Synodale kommen per Videokonferenz zusammen, um unter anderem über die Landesstellenplanung und die Folgen von Corona zu sprechen. Über den aktuellen Stand der Tagung informieren wir Sie mit unserem Newsticker.

Im Interview mit sonntagsblatt.de erklärt die Studentin und Synodale Anna-Nicole Heinrich, warum ihr das Thema Digitalisierung in der Kirche wichtig ist und was das Tagungsthema "Glaube in verletzlichen Zeiten" für sie bedeutet.