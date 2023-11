Die bayerische Landeskirche wird umstrukturiert. Dies trifft auch die evangelischen Tagungs- und Gruppenhäuser. Das Tagungshaus in Wildbad Rothenburg soll verkauft werden, andere Häuser werden überprüft. Oberkirchenrat Stefan Blumtritt von der bayerischen Landeskirche erläutert die Pläne im Sonntagsblatt-Interview.

Die bayerische Landeskirche schließt das Tagungshaus in Wildbad Rothenburg – und stellt viele Tagungshäuser auf den Prüfstand. Was genau ist geplant?

Blumtritt: Wir haben im Landeskirchenrat beschlossen und der Synode berichtet, dass wir nach einem ausführlichen Evaluationsprozess zum Entschluss gekommen, dass wir die Tagungs- und Übernachtungshäuser nicht mehr in dem Umfang wie bisher erhalten können.

Wir haben als Landeskirche eine klare Vorgabe: Wir müssen bis 2030 rund 190 Millionen Euro einsparen. Diese Kürzung betrifft so gut wie alle Bereiche der Landeskirche, auch die Tagungs- und Übernachtungshäuser. Diese Häuser sollen künftig jährlich nur noch neun Millionen Zuschuss erhalten - inklusive Baukosten und Investitionskosten.

Die Evaluation hat uns gezeigt, dass wir nur mit einigen der Häuser in die Zukunft gehen können. Für andere Häuser haben wir weitere Prüfungen in Auftrag gegeben. Das Wildbad Rothenburg werden wir nach 2025 nicht mehr mit Finanzmitteln unterstützen können. Das Gebäude soll veräußert werden. Die Mitarbeiter sind bereits informiert.

Und was ist mit den anderen Häusern?

Blumtritt: Für das Evang. Bildungszentrum Hesselberg lassen wir prüfen, inwieweit dieser für uns als Kirche im Raum Mittelfranken besonders bedeutsame Ort verkleinert und gegebenenfalls in Kooperation mit anderen Nutzern erhalten werden kann. Und dann prüfen wir, ob die Häuser von Mission EineWelt, das Religionspädagogische Zentrum in Heilsbronn und das Gebäude der Gemeindeakademie in Rummelsberg in zwei Standorten zusammenlegen werden können. Damit wollen wir zu einer besseren Auslastung und Nutzung kommen. Insgesamt wollen wir künftig die inhaltliche Arbeit nicht mehr bestimmten Gebäuden fest zuordnen, sondern flexibler und effektiver die Häuser nutzen. Denn die Gebäude sind der wirklich große Kostenfaktor.

Wie waren die Reaktionen in der Landessynode?

Blumtritt: In Wildbad Rothenburg gab es bei den Mitarbeitenden tiefe Sorge, Trauer, manchmal sogar auch Entsetzen, weil da lange Berufskarrieren bedroht sind. Aber wir bemühen uns mit aller Kraft, diesen Menschen gerecht zu werden unsdsie gut zu begleiten und Anschlussmodelle oder Beschäftigungen für sie zu finden. Das ist unsere erste Pflicht.

Viele andere Tagungshäuser sind mit guter Energie unterwegs, sie suchen neue Wege, natürlich sind sie auch verunsichert, aber sie brauchen auch klare Ansagen, wie es weitergeht. Daran arbeiten wir. Und wir haben damit gute Erfahrungen gemacht – schauen Sie sich das Pastoralkolleg an, das keinen festen Standort mehr hat, oder das Predigerseminar, das jetzt in der Fläche unterwegs ist.

In der Landessynode gab es Rückfragen zur Frage der Beteiligung der Synode und der Kommunikation. Das kann ich verstehen und auch gut nachvollziehen, denn wir haben derzeit eine Vielzahl an Prozessen, und die Geschwindigkeit nimmt gerade so zu, dass die Kommunikation immer wichtiger wird.

Wie sieht es aus mit weiteren Veränderungen in der Kirche?

Blumtritt: Dass wir kleiner werden, spüren wir in der Kirche, aber auch die Gesellschaft wird es spüren. Wir werden uns aus Handlungsfeldern und aus bestimmten Arbeitsbereichen zurückziehen müssen, weil wir diese nicht mehr finanzieren können. Und die vielen Kirchenaustritte befeuern diese ganze Problematik - neben anderen Kostensteigerungen wie dem Inflationsausgleich. Wir sind jetzt an einem Kipppunkt, an dem wir Entscheidungen treffen müssen, um in Zukunft noch gut arbeiten zu können.