Tutzing: "Christuskirche" - Evangelische Kirche im Dekanat Weilheim

Hoch über der grünen Wiese, die sich in der Mitte Tutzings neben dem Martinsgraben sanft den Hügel emporzieht, steht die Christuskirche, das Gotteshaus der protestantischen Christen in Tutzing. Sie wurde in den Jahren 1929/1930 errichtet und in den Jahren 1969/1970 zum ersten Mal renoviert. 2015 wurde sie umgestaltet und ausgebaut.

Geschichte der evangelischen Christuskirche in Tutzing

Die Christuskirche wurde 1930 innerhalb weniger Monate erbaut. Ihre Einweihung war am 25. August 1930. Damals lebten in Tutzing und Bernried nur etwa 400 evangelische Gemeindemitglieder. Die Kirche war im damals üblichen Kapellenstil erbaut. Vom Eingang bis zum Altarraum führte ein Mittelgang. Rechts und links standen zwölf Bankreihen mit etwa vierzig Sitzplätzen. Die Bänke gingen bis zu den Außenwänden, die im Winter viel Kälte abstrahlten. Der Altar stand in einer Apsis mit Rundbogen, rechts davor eine gemauerte Kanzel.

Dominant war ein mächtiges Holz-Kruzifix an der Stirnseite der Kirche. Über dem Altarraum im 1. Stock lag ein kleiner Raum für etwa fünfundzwanzig Personen. Das war der einzige Raum, in dem Konfirmandengruppen oder Kirchenvorstandssitzungen stattfinden konnten. Ein Gemeindehaus gab es damals noch nicht. Dieser "Saal" war von der Ostseite der Kirche aus von außen erreichbar.

Gemeinde der evangelischen Kirche in Tutzing

Nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs die Gemeinde auf mehr als 2.000 Gemeindemitglieder. Oft kamen auch die Gäste der Evangelischen Akademie Tutzing in den Gemeindegottesdienst. Die Kirche wurde deshalb 1970 zu einer Art Hallenkirche erweitert. Unter Verzicht auf den Mittelgang konnten so 80 Plätze gewonnen werden. Der kleine Saal über dem Altarraum wurde in den Kirchenraum einbezogen. Die Christusfigur wurde für die Ausstattung einer Friedhofskapelle in Thüringen gestiftet. 1977 weihte Pfarrer Rudolf Kutzenberger das neu gebaute Gemeindehaus ein.

Im Zuge einer Sanierung von Heizung und Elektrik planten der Kirchenvorstand, der Künstler Christian Hörl aus dem Allgäu, das Architekturbüro Guggenbichler-Netzer und die Landeskirche eine umfassende künstlerische Neugestaltung des Kirchenraumes. Die Finanzierung war dank eines Erbes gesichert. Im Advent 2015 nahm die Gemeinde die Kirche in einem feierlichen Gottesdienst in Anwesenheit von Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler wieder in Besitz.