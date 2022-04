Zu früh, um am Sonntag schon aus dem Bett zu kommen, zu altbackene Lieder, zu sperrige Inhalt: Solche Argumente ziehen bei "Pop Up um Elf" jedenfalls nicht, um dem Gottesdienst fernzubleiben. Die Kirchenbänke bei diesem speziellen Format in der Nürnberger St. Jakobskirche sind immer voll - zu Corona-Zeiten so voll, wie man gerade darf. Anfangs war das heutige Erfolgs-Konzept für das evangelische Nürnberger Dekanat aber auch ein kleines Wagnis.

Always look on the bright side of life

Im thematischen Mittelpunkt steht jeweils ein Song, den viele aus dem Radio kennen: Mal war es Queens "Somebody to love", auch über den Filmmusik-Klassiker "Somewhere over the rainbow" wurde schon gepredigt oder sogar über Monty Pythons "Always look on the bright side of life". Ausgehend von diesem zentralen Lied werden etwa passende Bibelstellen gesucht. Daneben erklingen bekannte Gesangbuchlieder, moderne, christliche Songs und vielleicht noch das ein oder andere passende Solo-Stück, ebenfalls aus dem populären Bereich. Die Orgel schweigt, es spielt eine Band.

Professionelle Veranstaltungstechniker sorgen nicht nur für den richtigen Sound, sondern auch für Bilder auf einer Leinwand in der Kirche. Der Gottesdienst wird gefilmt, das Material geschnitten und im Anschluss beim TV-Sender Frankenfernsehen gezeigt und auf YouTube gestellt.