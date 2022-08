"Wir kommen auch gerne vor Ort und erarbeiten gemeinsam mit Gemeinden oder auch ganzen Dekanaten passgenaue Konzepte."

Wie unterstützen Sie die Gemeinden dabei?

Die EKD und die ELKB haben ja beschlossen, bis 2035 klimaneutral werden zu wollen. Auf dem Weg dorthin unterstützt unser Umwelt- und Klimaschutzteam die Gemeinden auf viele verschiedene Arten. Einerseits stellen wir relevante Informationen und Hilfestellungen zu Klimaschutzmaßnahmen zusammen. Von potentiellen Fördermitteln über nachhaltige Mobilitätskonzepte bis hin zum ökologischen Einkauf ist alles dabei und wird von uns auf der Webseite zusammengefasst und auch in unseren Webinaren vorgestellt. Zudem kommen wir auch gerne vor Ort und erarbeiten gemeinsam mit Gemeinden oder auch ganzen Dekanaten passgenaue Konzepte. Jede*r, der*die eine Beratung oder Unterstützung möchte, kann uns jederzeit anfragen – gemeinsam entscheiden wir dann, ob sich die Frage vielleicht schnell telefonisch oder per Mail lösen lässt, wir eine Videokonferenz planen oder eben auch direkt vor Ort etwas planen wollen.

Denken Sie darüber nach, wie der Denkmalschutz und Photovoltaik zusammengehen können?

Ja klar, das Thema schlägt immer wieder bei uns auf. Aber hier bewegt sich ja auch schon was: Anfang August wurde per Pressemeldung verkündet, dass das Kabinett in Bayern beschlossen hat die strengen Richtlinien aufzuweichen. Hinzufügen möchte ich aber dennoch: Die ELKB hat etliche Gebäude die nicht denkmalgeschützt sind und wo sich die Installation einer PV-Anlage noch deutlich schneller rechnet, zum Beispiel Kindergärten, als auf einer denkmalgeschützten Kirche. Wir sollten also dort einmal anfangen, bis der Denkmalschutz nachzieht.

Seit 2018 müssen alle Kirchengemeinden ihre Verbrauchsdaten im "Grünen Datenkonto"erheben. Ist bereits sichtbar, dass die Verbräuche sinken?

Nur teilweise. Wir sehen, dass vor allem die Gemeinden Energie und Kosten sparen, die mit dem Umweltmanagementsystem "Grüner Gockel" unterwegs sind. Denn gerade diese Gemeinden haben ihre Verbräuche regelmäßig im Blick und können sehr gezielt Maßnahmen setzen. So können ganz individuelle Lösungen erarbeitet werden, die nicht nur langfristig Geld sparen, sondern eben auch das Klima schützen. Übrigens sind es auch diese Gemeinden, die den steigenden Preisen derzeit noch am entspanntesten entgegenschauen können – sie haben nämlich schon seit Jahren ihren Energieverbrauch optimiert und oft auch auf erneuerbare Energiequellen umgesattelt. Leider tragen aber bei weitem nicht alle Gemeinden ihre Daten im "Grünen Datenkonto" regelmäßig ein und wissen so wahrscheinlich gar nicht, wo und wie sie am effizientesten Energie sparen können.

Hat sich Ihre Arbeit seit Beginn des Ukraine-Kriegs verändert?

Ein wenig schon. Wir erleben natürlich auch, dass der Schock groß und das Mitgefühl und die Hilfsbereitschaft riesig ist. So sagen einige Leute "wenn es der Sache hilft, ziehe ich auch einen Pulli mehr an" wenn es z.B. darum geht im Winter weniger zu heizen. Und auch das Bewusstsein, wie sehr wir von fossilen Rohstoffen noch immer abhängig sind ist deutlich größer geworden. Immer mehr Gemeinden kommen auf uns zu und fragen, wie sie denn in Zukunft auf regional verfügbare, erneuerbare Ressourcen setzen können. Letztendlich hilft natürlich all das auch dem Klimaschutz.