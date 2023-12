Deutscher Evangelischer Kirchentag 2019

Kardinal Reinhard Marx über Ökumene, Abendmahl und Frauen in Kirchenämtern

Beim Deutschen Evangelischen Kirchentag in Dortmund 2019 spricht sich Kardinal Reinhard Marx für mehr Einfluss von Frauen in der katholischen Kirche aus - als Priesterinnen kämen sie jedoch nicht in Frage. Auch beim gemeinsamen Abendmahl von Katholiken und Protestanten müssten Befürworter noch weitere Geduld aufbringen.

