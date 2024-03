Zum zweiten Mal inszeniert das Evangelische Migrationszentrum München am Gründonnerstag (28. März) Leonardo da Vincis "Abendmahl" im öffentlichen Raum. Menschen aus verschiedenen Kulturen präsentieren das berühmte Gemälde der Tischgemeinschaft von Jesus und seinen Jüngern an drei Stationen in der Münchner Innenstadt als "lebendes Bild".

Die Aktion zeige, dass das Christentum eine Weltreligion sei, sagte Pfarrer Gottfried Rösch, Leiter des Migrationszentrums. 20 Prozent der evangelischen Christen in Bayern seien nicht-weiß. In den Kirchengemeinden und ihren Gremien komme das jedoch meist nicht zum Tragen.

Jesus als Frau

Schon im vergangenen Jahr hatten Rösch und sein Pop-up-Team das letzte Abendmahl in der Fußgängerzone und am Königsplatz nachgestellt. Dass da Vincis weiße Jünger dabei von Männern und Frauen verschiedener Kulturkreise dargestellt wurden, sei im internationalen Flair der Fußgängerzone nicht als ungewöhnlich betrachtet worden. "Aber dass Jesus eine Frau war, hat viele irritiert", berichtet Rösch. Wer welche Rolle spiele, entscheide auch in diesem Jahr wieder das Los.

In der Sendlingerstraße, am Odeonsplatz und an der Frauenkirche werde das Gemälde am Gründonnerstag inszeniert, in Drei-Minuten-Sequenzen an einer langen, gedeckten Tafel. Beteiligt sind Menschen, deren Muttersprache chinesisch oder madagassisch, niederländisch, koreanisch oder indonesisch ist.

Falls nicht die benötigten 13 Personen zusammenkommen, will Rösch Passanten zum Mitmachen einladen. Die Botschaft, die das Bild laut Rösch vermitteln soll, bekommen die Schaulustigen auf Papier zum Mitnehmen:

"Es ist gut, wenn Menschen aus aller Welt in Frieden zusammensitzen, essen und feiern."

Der italienische Künster Leonardo da Vinci hat sein Wandgemälde "Das letzte Abendmahl" zwischen 1494 und 1497 als Auftragsarbeit im Dominikanerkloster Santa Maria delle Grazie in Mailand geschaffen. Am Gründonnerstag erinnern Christen an das letzte Abendmahl Jesu im Kreis seiner Jünger vor seiner Kreuzigung. Es ist die Grundlage für Eucharistie und Abendmahl in der katholischen und der evangelischen Kirche.