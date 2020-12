Im Werdenfelser Land ist der Brauch des "Klöpfelsingens" im Advent noch verbreitet

"Alle singfähigen Kinder bis zum Stimmbruch machen mit", sagt Markus Zwink, musikalischer Leiter der Passionsspiele. Zentral organisiert wird dabei nichts. Die Geschwisterpaare oder Zweierteams ziehen normalerweise in der Dämmerung los, um den Oberammergauern ihre "Klöpfellieder" zu singen.

Doch die jüngsten Verschärfungen der Corona-Maßnahmen werden dem Brauch in diesem Winter wohl einen Strich durch die Rechnung machen. Dabei ist das "Anklopfen" laut Zwinks Frau Gabi, Chorleiterin an der örtlichen Musikschule, in "ununterbrochener Tradition" erhalten geblieben.

Der Brauch reicht im Werdenfelser Land rund um Garmisch-Partenkirchen weit ins 17. Jahrhundert zurück. Seinen Ursprung habe er im damaligen Geisterglauben, schreiben Adolf und Hildegard Rehm in ihrem Buch "Lebendiges Brauchtum in Werdenfels": In der Mittwinterzeit "schien die Natur den unheimlichen Mächten verfallen zu sein".

Brauchtum: Mit Lärmumzügen und schaurigen Masken Unholde bekämpfen

Die Idee, mit Lärmumzügen und schaurigen Masken Unholde zu bekämpfen, hat sich in vielen Bräuchen ausgeprägt: in den Rübengeistern zu Allerheiligen oder den Perchtenläufen der Raunächte - oder eben beim "Anklöpfeln" an den Adventsdonnerstagen.

Die zunächst als Opfergaben gedachten Lebensmittel behielten die Sänger bald für sich - weshalb die Nächte vorwiegend von Kindern, Hirten und Tagelöhnern als Aufbesserung des kargen Einkommens genutzt wurden. Schon im 16. Jahrhundert wurde der heidnische Brauch von der Kirche christlich umgedeutet, als Vorbereitung der Ankunft Jesu an Heiligabend.

Als "Klöpfelnächte" oder "Klöcklsingen" ist der Brauch heute noch an manchen Orten in Oberbayern, Tirol und der Schweiz verbreitet - und im Tiroler Unterland sogar ins Verzeichnis des "Immateriellen Kulturerbes Österreichs" eingetragen.