Weihnachtsstudie der Universität der Bundeswehr 2020

Jedes Jahr werden in einer repräsentativen Studie der Universität der Bundeswehr Bürger*Innen dazu befragt, wie sie sich auf die Feiertage vorbereiten. Der Fokus der Wissenschaftler*Innen lag in diesem Jahr darauf, welchen Einfluss die Coronakrise auf die Menschen hat.

Auch stellten sie die Frage, was die Deutschen am meisten vermissen. Auf Platz eins liegen dabei Weihnachtsmärkte mit 72 Prozent, gefolgt von Restaurantbesuchen (54 Prozent) und dem Wiedersehen mit Freunden (35 Prozent). Jungen Menschen fehlen die sozialen Aktivitäten mehr als älteren, trotzdem sehen sie Weihnachten generell positiver.

Weihnachten 2020

Die Pandemie sorgt außerdem dafür, dass 45 Prozent der Befragten weniger Stress in der Vorweihnachtszeit haben und dass es weniger Streit an Weihnachten gibt, obwohl für 44 Prozent der Menschen weniger Weihnachtsstimmung aufkommt als vergangenes Jahr. Dadurch sind die Erwartungen an das Fest auch nicht so hoch.

Die Vorgaben der Regierung für das Weihnachtsfest stehen immer noch auf der Kippe. Können Gottesdienste draußen oder unter besonderen Bedingungen überhaupt stattfinden? Können wir uns mit unserer Familie treffen?

Obwohl mehr als drei Viertel die Regeln befürworten, gaben 42 Prozent an, dass sie sich gegebenenfalls über diese hinwegsetzen würden. Gründe dafür können, laut Philipp Rauschnabel (Professor für digitales Marketing und Medieninnovation), daher kommen, dass Menschen die Situation überschätzen.

"Überdurchschnittlich viele Menschen glauben fälschlicherweise, dass sie eine Situation wie diese im Gegensatz zu anderen Menschen überdurchschnittlich gut einschätzen können – weshalb sie Verbote für andere Menschen gutheißen, sich selbst aber darüber hinwegsetzen", sagt Rauschnabel.

Außerdem steige die Bereitschaft, sich über die Regeln hinwegzusetzen, wenn bemerkt werde, dass Andere dies auch machen.