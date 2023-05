Zur Freiheit befreit

Ehrlich gesagt sind es weniger mein Konfi-Spruch als der Unterricht zuvor sowie meine Konfirmation an sich, die ich heute mit Gefühlen von (Vor-)Freude und Aufregung verbringe. Mein Bibelspruch lautete:

"Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen." (Galater 5,1)

Weder mit Joch noch mit Knechtschaft konnte ich mich - zum Glück - je so recht identifizieren. Mit vielem anderen rund um die Konfirmation jedoch schon.

Ich hatte das Glück, die wöchentlichen Stunden freitagnachmittags, die auf die Konfirmation vorbereiten sollten, gemeinsam mit engen Freundinnen verbringen zu dürfen, was als Teenagerin ja schon mal das Hauptargument dafür ist, dass man etwas gerne macht.

So freute ich mich meist auf den Konfi-Unterricht, den unser damaliger Pfarrer leitete, muss aber auch gestehen, dass ich mich inhaltlich kaum an Details erinnere. Ich weiß noch, wie ich das Vater Unser und das Glaubensbekenntnis auswendig lernte (wie immer bei mir auf den letzten Drücker) und aufgeregt war, weil ich beides korrekt rezitieren musste. Ich weiß noch, dass wir eine bestimmte Anzahl von Gottesdiensten besuchen sollten (natürlich sprach ich mich mit meinen Freundinnen ab, wann immer es ging), dass wir am Ende stets in einem Satz zusammenfassen sollten, was die Hauptaussage der Predigt war und wie schwer mir dies manchmal fiel.

Ehrlich gesagt schrieben wir das ein oder andere Mal sogar voneinander ab. Als ein wahrhaft besonderer Moment ist mir jedoch meine Taufe im Gedächtnis geblieben, die, weil ich als Baby nie getauft worden war, im Jahr vor meiner Konfirmation stattfand und die unser Pfarrer auf das Wochenende legte, das wir als Konfirmand*innen gemeinsam in einem Freizeithaus verbrachten. Es war ein sehr intimer, aufregender und schöner Moment, als er mich vor allen anderen taufte.

Vor der Konfirmation an sich war ich ebenfalls sehr aufgeregt – vor allem deshalb, weil ich während der Feier und vor allem bei dem anschließenden Fest mit Familie und Freunden, das meine Eltern organisierten, so im Mittelpunkt stand.

Rückblickend war die Zeit rund um die Konfirmation eine Zeit, in der ich sehr positive Erfahrungen mit Kirche gemacht habe und die dazu geführt hat, dass ich wohl für immer einen Bezug zu Kirche in meinem Leben behalten werde. Ich besuchte nach der Konfirmation diverse christliche Jugendgruppen und schloss dort Freundschaften fürs Leben. Den Pfarrer, der mich damals konfirmierte, fragte ich Jahre später für meine Hochzeit an, auch er prägte mein Verhältnis zu Kirche. Ich sehe die Konfirmation als große Chance der Kirche, Teenager zu erreichen – eine Chance, die sie niemals zu gering schätzen sollte.

(Larissa Launhardt)

Worte, die nie vergehen

Ehrlich gesagt: So ganz habe ich mit 14 Jahren nicht verstanden, was die Konfirmation bedeutet. Erschwerend hinzu kam, dass ich seinerzeit noch sehr leicht ablenkbar war. So interessierten mich die im Konfi-Unterricht anwesenden Mädchen ehrlich gesagt oft mehr als das, was der nette Herr Pfarrer erzählte (tut mir leid, Herr Odenwald). Meine Pubertät stand eben in voller Blüte.



Aber im Rückblick wird mir klar, dass ich seinerzeit ein Band mit dem Glauben geknüpft habe, das zwar auf meinem weiteren Lebensweg nicht immer sichtbar, manchmal sogar unsichtbar war, sich aber letztlich doch als fest und beständig erwiesen hat. Noch heute erzeugt mein Konfirmationsspruch (Lk 21,33) bei mir zuverlässig Gänsehaut:

"Jesus Christus spricht: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht"

(Oliver Marquart)