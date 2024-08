Die Harley röhrt los. Peter Maffay schießt auf dem Motorrad am Publikum vorbei auf die Bühne. Die Lederjacke offen, schnallt er sich die Gitarre um, reckt die Faust in die Luft, los geht's. Zigtausende Fans waren dabei, als der Musiker in diesem Sommer auf seiner großen "Farewell"-Tournee, seiner Abschiedstour, noch einmal in den großen deutschen Stadien unterwegs war und Drei-Stunden-Rockmessen zelebrierte. Wie man das sonst von Bruce-Springsteen-Konzerten kennt. Der aber galt von Anfang an als "Rocker" - ein Status, den Maffay erst erringen musste.

50 Jahre dauert seine Karriere schon, am 30. August wird er 75 Jahre alt. Mit 20 Nummer-eins-Alben und mehr als 50 Millionen verkauften Tonträgern zählt er zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Musikern.

Lebensgeschichte des Künstlers

Zur Welt kommt er 1949 im rumänischen Brasov (Kronstadt) in Siebenbürgen, als einziges Kind seines Vaters Alexander und seiner deutschstämmigen Mutter Augustine. Peter Alexander Makkay, wie Maffay mit bürgerlichen Namen heißt, kämpft in Rumänien mit dem strengen staatlichen Reglement, das auch für junge Musiker gilt. Er berichtet darüber in seinem 2009 erschienenen Buch "Maffay - Auf dem Weg zu mir". 1963 siedelt er mit seinen Eltern ins bayerische Mühldorf/Inn über. Im Januar 1970 erscheint seine erste Single "Du".

Der Song wird ein Riesenerfolg, es folgen Auftritte in der ZDF-Hitparade und weitere Hits mit eher gefälligeren Texten, bis sich Maffay 1979 mit seinem Album "Steppenwolf" vom "Schlager-Image" emanzipiert. Darauf enthalten sind zwar immer noch Balladen wie "So bist Du" mit Streicherarrangements, aber auch schnelle Rocknummern - eingespielt mit den Musikern seines "Erzrivalen" Udo Lindenberg, von denen heute noch einige zum festen Stamm der Maffay-Begleitband zählen. Und dann ist da noch das "Steppenwolf"-Plattencover, das einen jugendlich wirkenden Sänger in Leder zeigt.

Entwicklung zum Deutschrock

Mit "Schlager" ist es jetzt vorbei - Maffay liefert in den kommenden Jahren puren Deutschrock. Ein Riesenerfolg wird 1980 die Power-Ballade "Über 7 Brücken musst du gehen", entliehen von der DDR-Band "Karat". Mit "Eiszeit" legt er 1982 einen visionären Text vor, der vor den Folgen des menschengemachten Klimawandels warnt. Die Platten verkaufen sich millionenfach, die Band rockt drauflos. 1982 erlebt Maffay aber auch einen gehörigen Dämpfer: Auf Konzerten als Support der "Rolling Stones" wird die Gruppe sogar mit Flaschen und Eiern beworfen.

Musical Tabaluga - Erfolg bis Heute

1983 entsteht in Zusammenarbeit mit Rolf Zuckowski das Konzeptalbum "Tabaluga" - ein Musical für Kinder, dem bis heute sechs Fortsetzungen folgten. Der Titelheld, ein kleiner Drache, ist auch Namenspate für die 1998 gegründete Tabaluga-Stiftung, über die jährlich etwa 500 sozial benachteiligte, traumatisierte und schwer erkrankte Kinder und Jugendliche an Standorten in Deutschland und auf Mallorca betreut werden. 2008 entsteht ein Ableger in Rumänien. Seit 2015 wird ein Gutshof am Dietlhofer See im Landkreis Weilheim-Schongau mit Kinderferienhaus und Begegnungshaus von der Peter-Maffay-Stiftung bewirtschaftet. Für seinen Einsatz gegen Antisemitismus und Rassismus erhält er 2018 die Buber-Rosenzweig-Medaille.

Erfolg in den Charts

Ab Ende der 70er Jahre landet jedes neue Album von Peter Maffay auf Platz eins der Charts. 1987 spielt die Maffay-Band Konzerte in der DDR und der Bandchef selbst seine erste Kinofilmrolle im Krimi "Der Joker". Die rastlosen Jahre hinterlassen aber auch ihre Spuren. Maffay trinkt und raucht viel - zu viel. Erst kürzlich gestand er, in den 80er Jahren täglich zwei bis drei Flaschen Whisky getrunken und ebenso viele Packungen Zigaretten pro Tag geraucht zu haben.

Seine erste Ehefrau Petra heiratet Maffay 1975. Mit seiner vierten Frau Tania Spengler bekommt der Musiker 2003 sein erstes leibliches Kind, nachdem er 1985 Tochter Nina adoptiert hatte. "Seit ich Vater bin, beschäftigen mich Fragen des Umwelt- und Naturschutzes mehr als zuvor, denn man möchte seinen Kindern eine lebenswerte Welt hinterlassen", sagte Maffay 2020 dem Evangelischen Pressedienst (epd). Den Glauben an Gott bezeichnete er damals als "Leuchtturm" und "Orientierungshilfe".

2015 verlässt Maffay Tania für die 38 Jahre jüngere Hendrikje Balsmeyer, mit der er seit 2022 verheiratet ist und seit 2018 Tochter Anouk hat. Die Gymnasiallehrerin Balsmeyer ist als Geschäftsführerin der Tabaluga Enterprises GmbH nah an Maffays geschäftlichen Aktivitäten und begleitet ihren Mann auf Touren und Reisen.

Mit ausgedehnten Konzertreisen soll jetzt also zum 75. Geburtstag Schluss sein? Kaum zu glauben, hat man Maffay auf der "Farewell"-Tour noch voller Energie auf der Bühne erlebt. Im letzten Stück, mit dem er die Sets der Tour beendete, singt er:

"Auch wenn der letzte Vorhang fällt, Ich geh' noch nicht fort, Ich geb' euch mein Wort."

Man wird also wohl noch einiges von ihm hören.