Bildungswerke, Kirchengemeinden oder kirchliche Einrichtungen stehen heute vor der Herausforderung, die Menschen in ihrer Region mit Themen zu erreichen. Inzwischen gibt es jedoch eine ganze Reihe von Ausstellungen, die sich explizit mit Kirche, Religion und Spiritualität beschäftigen. Eine Übersicht.

Wanderausstellung Franz von Assisi

Die Ausstellung "Franz von Assisi" widmet sich einem der bekanntesten Heiligen Europas. Sein Einsatz für Frieden, Bescheidenheit, die Bewahrung der Schöpfung und ein achtsamer Umgang mit Mensch und Natur berührt Menschen weit über kirchliche Kreise hinaus. Die Ausstellung lädt dazu ein, die Lebensgeschichte des Ordensgründers neu zu entdecken und seine Botschaften für unsere Gegenwart zu reflektieren.

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Wanderausstellung Dietrich Bonhoeffer

Ebenso aktuell ist die Ausstellung über Dietrich Bonhoeffer. Der evangelische Theologe steht bis heute für Zivilcourage, Verantwortung und die Frage, wie Menschen in schwierigen Zeiten Haltung bewahren können. Seine Gedanken zu Glauben, Freiheit und gesellschaftlichem Engagement bieten zahlreiche Anknüpfungspunkte für Gespräche und Bildungsprogramme.

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Wanderausstellung Frieden schaffen

Die Wanderausstellung "Frieden schaffen" porträtiert knapp zwanzig Persönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Raum, die sich für den Frieden einsetzen. Sie stellt ebenso historische sowie lebende Persönlichkeiten vor und präsentiert auch Menschen, die weniger bekannt sind.

Die Ausstellung "Frieden schaffen" bietet einen guten Einstieg für die Auseinandersetzung mit dem Thema. Vier Tafeln geben einen Ausblick auf die Friedensarbeit und ermöglichen den Besuchern, sich eingehend mit dem Thema zu beschäftigen.

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Wanderausstellung Nächstenliebe

Die Ausstellung zur Nächstenliebe ist eine Fotoausstellung. Die Fotoreportagen widmen sich Themen rund um Mitgefühl, Solidarität und menschlichem Zusammenhalt. Die Fotos sprechen verschiedene Generationen an und eröffnen einen Raum für Dialog und Begegnung.

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Ausstellungen mieten statt selbst produzieren

Eine eigene Sonderausstellung zu entwickeln, kostet Zeit, personelle Ressourcen und finanzielle Mittel. Die fertig konzipierten Wanderausstellungen habe flexible Leihmodelle. Die Ausstellungen können als Tafelausstellung oder als Plakatausstellung gemietet werden. Sie lassen sich aufgrund der verschiedenen Formate auch leicht an unterschiedliche Räumlichkeiten und Veranstaltungsformate anpassen.

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Die Plattform für Ausstellungsmacher und Veranstalter

Die Plattform Ausstellung Leihen ist der zentrale Marktplatz für innovative und faszinierende Ausstellungen. Die Webseite funktioniert wie eine Börse: Sie bringt Ausstellungsmacher und Bildungswerke zusammen.