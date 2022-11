Annie Ernaux wurde 1940 in Lillebonne in der Nähe von Le Havre geboren. Nach dem Studium der Literaturwissenschaften lebte sie in Bordeaux und Annecy, bevor sie in die Nähe von Paris zog, wo sie auch heute noch wohnt und arbeitet. Erst mit dem autobiografischen Roman "Die Jahre" begann 2017 auch in Deutschland eine begeisterte Rezeption. Dabei wurde Annie Ernaux wohl nicht unbedingt für diese Kurzgeschichte mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet, aber auch in ihr – in diesem Kurzwerk - findet sich, wofür die Schriftstellerin so gelobt wurde.