Im Ensemble Cranach-Haus mit seinem Wittenberger Hof findet man heute ein Hotel mit Gastwirtschaft neben der ehemaligen Druckerei "Cranachs Welt", in der sich alles Wissenswerte zum Leben und Wirken der Cranach-Familie erfahren lässt. Im Zuge der Renovierungen der Gebäude wurden außerdem Wandmalereien freigelegt. Was man ebenso lernt: Die Cranachs waren nicht nur als Drucker, Maler und Grafiker aktiv, sondern auch Ratsmitglieder und Bürgermeister in Wittenberg sowie Immobilien- und Apothekenbesitzer.

Wer einfach nicht genug vom Reformator kriegen kann, ist in Wittenberg ohnehin richtig – nicht nur, wenn gerade wieder mal ein Jubiläum ansteht. Seit 1938 heißt man sogar offiziell "Lutherstadt", Straßen, Plätze und Hotels haben sich nach ihm benannt. Diesen Zusatz im Namen trägt auch das rund 100 Kilometer entfernte Eisleben, das mit dem Geburtshaus Luthers ein eigenes Welterbe-Prädikat besitzt.

Seit 2007 lässt man hier in einer Dauerausstellung in 13 Räumen mit etwa 250 Exponaten die Kindheit Luthers wieder aufleben. Dass er am 18. Februar 1546 ausgerechnet wieder in Eisleben war, als das Herz zu schlagen aufhörte, ist ein Zufall. Sein Sterbehaus der Familie Drachstedt am Markt gehört seit 1996 ebenfalls zum Weltkulturerbe der UNESCO.

Im Panorama eintauchen ins lutherische Wittenberg

Ein Highlight, das es seit dem Reformationsjubiläumsjahr 2017 in Wittenberg gibt, ist Yadegar Asisis 360°-Panorama, für das ein Gebäude entstand, um das meterhohe Rundum-Bild mit Szenen, wie sie anno 1517 hätten in Wittenberg stattfinden können, zu zeigen. Bis 2024 soll die 15 mal 75 Meter große Fläche, die wie ein mittelalterliches Wimmelbild wirkt, das mit Lichteffekten und Musik präsentiert wird, zu sehen sein. Was danach mit dem Kubus geschieht, steht in den Sternen.

Doch in Sachsen-Anhalt, dessen Investitions- und Marketinggesellschaft sowohl für den Tourismus als auch für die Wirtschaftsförderung arbeitet, werden sicherlich auch hierzu Ideen formuliert werden. Erst im Frühjahr 2022 konnte man mit dem Chip-Hersteller Intel einen milliardenschweren Branchenprimus ins Land nach Halle holen. Derzeit bewirbt sich die Stadt um den Standort des "Zukunftszentrums Deutsche Einheit und Europäische Transformation".

Sieben Orte in Ostdeutschland haben sich als Standort im Zuge eines Bundeswettbewerbs beworben. Die Stadt Halle will dafür am lokal bedeutsamen Verkehrsknotenpunkt Riebeckplatz einen Gebäudekomplex für Forschung, Bildung und Begegnung mit Büros, Konferenz- und Veranstaltungsräumen sowie Ausstellungsflächen schaffen. Anfang 2023 soll die Entscheidung fallen.