Im bayerischen Poppenreuth (Kreis Fürth) will sich der erste Verein für "Mundart in der Kirche" gründen, teilte der als Mundart-Pfarrer bekanntgewordene Claus Ebeling aus Lichtenau bei Ansbach mit.

Mehr als 25 Jahre nach seiner Gründung soll der Arbeitskreis "Mundart in der Kirche" ein eingetragener Verein werden. Mit diesem Schritt könne man die "erfolgreiche Arbeit" des Arbeitskreises verstetigen und weiterentwickeln, hieß es.

Verein will Mundart in Kirche fördern

Das Leitungsteam habe in den vergangenen Monaten ausführlich über diesen Schritt beraten, hieß es. In der künftigen Satzung wird der Vereinszweck folgendermaßen beschrieben:

"Im deutschen Sprachraum ist der Dialekt die Muttersprache der meisten Menschen."

Ebendiese Menschen mit der "Verkündigung des Evangeliums in ihrer Mundart anzusprechen, ist Ziel des Vereins". Diesen Zweck will der Verein vor allem durch Veranstaltungen und Gottesdienste in Mundart erreichen, zugleich sei er ökumenisch ausgerichtet und will mit allen anderen Mundart-Organisationen kooperieren.

Der Arbeitskreis hat in den vergangenen Jahren beispielsweise mit dem Gesangbuch "Fränkischer Psalter" oder der "Fränkischen Bibel" auch überregional für Aufsehen gesorgt. Der Verein soll künftig überregional aktiv sein und sich um die Förderung aller Dialekte im kirchlichen Bereich bemühen.