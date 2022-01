Der Verein "Die Förderer" e.V. veranstaltet, zusammen mit der Stadt Landshut, alle vier Jahre das mittelalterliche Spektakel "Landshuter Hochzeit 1475". Wegen Corona wurde die Aufführung auf 2023 verschoben. Um die Wartezeit zu verkürzen, können sich Besucher*innen die Sonderausstellung "Am Hof der Reichen Herzöge" auf der Burg Trausnitz besuchen. Dort können sie die Kostüme der "Landshuter Hochzeit 1475" in historischem Ambiente bestaunen. Im Interview verrät Ursula Wohlgemuth, Mitglied der Vorstandschaft von "Die Förderer" e.V., was Besucher*innen sonst noch erwartet.

Warum ist das Ereignis der Landshuter Hochzeit ein so wichtiges in der bayerischen Geschichte?

Ursula Wohlgemuth: Im 15. Jahrhundert änderte sich viel in Europa. Bedeutende Persönlichkeiten, wie Martin Luther, Albrecht Dürer oder Michelangelo veränderten das Denken der Menschen. Auch die Entdeckung Amerikas fällt in diese Zeit. Auch politisch gab es Machtwechsel, zum Beispiel durch den Tod des polnischen Königs Kasimir IV.. Der Generationenwechsel signalisiert gleichsam das Ende der mittelalterlichen Epoche, die Ablösung des Zeitalters der Gotik durch die Epoche des Humanismus und der Reformation, des europäischen Aufbruchs in die Welt.

Also steht sie für den Beginn einer neuen Zeit?

Wohlgemuth: Die Hochzeit von 1475 findet noch im Schoß der alten Zeit statt, aber auch die Unruhe und Spannung einer Endzeit liegen über dem Fest. Trotzdem hat das Fest mehr bewegt, als es eine oberflächliche Betrachtung als Familienfest des europäischen Hochadels erkennen lässt: Nach ihm hat der Polenkönig sein von Litauen bis an die Krim reichendes Imperium noch durch weitere vier Heiraten im Reich verankert; das christliche Abendland rückte näher zusammen, und Polen wurde ein Bollwerk davon – auch wenn die Rivalität um Osteuropa blieb, aus der eines Tages Habsburg als Sieger hervorgehen sollte.

Die Ehe von Georg und seiner Hedwig blieb ohne männlichen Nachfolger und so löste Georgs Tod den "Landshuter Erbfolgekrieg" 1504 aus, da Herzog Albrecht von Bayern-München und König Maximilian das Testament Herzog Georgs zu Gunsten seiner Tochter Elisabeth, die verheiratet war mit Rupprecht von der Pfalz, nicht anerkannten. Was wäre wohl passiert, wenn Georg und Hedwig einen männlichen Erben gehabt hätten? Vielleicht gäbe es dann jetzt München in dieser Form nicht, und an ihre Stelle würde jetzt Landshut stehen?

Die Aufführung der "Landshuter Hochzeit 1475" musste verschoben werden. Die Ausstellung "Am Hof der Reichen Herzöge" wurde im Dezember eröffnet. Wie kamen Sie auf die Idee, dieses Ersatzprogramm auf die Beine zu stellen?

Wohlgemuth: Einen wirklichen Ersatz für die Landshuter Hochzeit gibt es wohl nicht. Gleichwohl soll die Ausstellung die Wartezeit auf die nächste Aufführung 2023 (30.06. – 23.07.2023) etwas verkürzen. Die Stadt Landshut ist im Sommer 2021 auf den Verein "Die Förderer" e.V. mit der Idee zugekommen, eine Ausstellung auf der Burg Trausnitz zu machen, in der in verschiedenen Räumen einige der Kostüme der Landshuter Hochzeit gezeigt werden und so auch eine Geschichte erzählt wird.

Wir haben diese Idee gerne aufgenommen und zusammen mit der Stadt das Konzept entwickelt. Für uns war hier wichtig, dass unsere Kostüme nicht von modernen Schaufensterpuppen getragen werden. Wir haben absichtlich Puppen ohne Gesicht gewählt, da so die Kostüme auch wirklich gut zur Geltung kommen, auch auf Perücken haben wir bewusst verzichtet. Es waren viele Stunden notwendig, bis die Figuren alle angezogen und in der Burg auf Ihrem Platz standen. Manchmal musste eine Idee wieder umgeworfen werden, da das Kleid nicht passte, der Gürtel zu eng oder die Kopfbedeckung zu groß war. Da im Verein "Die Förderer" e.V. jeder im Ehrenamt arbeitet, hat hier ein Team von 10 Personen einige Wochenende investiert, um die Ausstellung noch vor den Weihnachtstagen eröffnen zu können.