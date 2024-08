Buchtipp von Stefanie Hollweck

Im Urlaub geht es darum, abzuschalten und neue Energie zu tanken. "Wer wir sind - das Arbeitsbuch" von Stefanie Stahl ist dafür ideal! Es hilft dir, dich selbst besser kennenzulernen und bietet praktische Übungen, die du in der entspannten Urlaubsatmosphäre machen kannst. Vielleicht kennt jemand von euch schon Stefanie Stahls Buch "Das Kind in dir muss Heimat finden", das auch schon sehr heilsam und inspirierend wirkt. Ihr Arbeitsbuch greift einige Aspekte auf und lässt dich noch tiefgründiger an dir selbst arbeiten und ist zu dem eben nicht nur theoretisch.



Darum solltest du es einpacken:



1. Zeit für dich: Endlich hast du die Ruhe, dich intensiv mit dir selbst zu beschäftigen. Auch beim Urlaub mit Partner*in oder Freund*innen kannst du dir ruhig einmal eine halbe Stunde am Tag für dich allein Zeit nehmen.

2. Praktische Übungen: Die Aufgaben sind einfach und helfen dir, Klarheit über dich zu gewinnen. Es macht auch Spaß, die Tabellen auszufüllen, sich Antworten zu überleben und Kreuze in die Kästchen zu setzen.

3. Persönliche Entwicklung: Du wirst nicht nur mehr über dich erfahren, sondern auch lernen, wie du alte Muster durchbrechen kannst.

4. Langfristiger Nutzen: Die Erkenntnisse begleiten dich auch nach dem Urlaub und helfen dir im Alltag weiter. Dadurch, dass du das Buch im Urlaub bearbeitet hast oder zumindest dort damit angefangen hast, wirst du als Anker eine erholsame Zeit haben und leichter Entspannung finden, wenn du zu Hause an dir arbeiten möchtest.



Nimm dir dieses Buch mit und starte eine spannende Reise zu dir selbst. Perfekt für eine inspirierende und erholsame Urlaubszeit!

Jetzt das Buch beim sozialen Buchhandel Buch7 bestellen