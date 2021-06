Graphic Novel "Gegen mein Gewissen": Künstlerin Hannah Brinkmann erinnert an die Geschichte der Kriegsdienstverweigerung

Ein schlanker junger Mann steht vor einer Kaserne. Den rechten Arm streckt er nach oben, die Hand ist in der Tradition der Hippie-Kultur zum Peace-Zeichen geformt. Der Blick scheint fest nach vorne gerichtet - und verrät doch Unsicherheit.

Die Geste von Hermann Brinkmann 1973 vor der Evenburg-Kaserne im ostfriesischen Leer mutet an wie ein Abschied. Und irgendwie ist sie es auch. Wenig später lebt der 19-jährige Kriegsdienstverweigerer nicht mehr.

Hannah Brinkmann erzählt Kriegsdienstverweigerung ihres Onkels

Brinkmann begeht Suizid, nachdem seine Kriegsdienstverweigerung (KDV) aus Gewissensgründen abgewiesen wird. "Tod durch Starkstrom", schreibt seine Familie aus dem niedersächsischen Lindern in einer Todesanzeige, die in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" erscheint.

Und auch: "19 Jahre hat er unser Leben bereichert. Mit großer Sensibilität ausgestattet sah er das Unrecht und nannte es beim Namen, spürte er die Hilfsbedürftigkeit, half und war immer seinem Gewissen verpflichtet." Darunter der Hinweis "Depression durch den Zwang zum Waffendienst".

Wie die Graphic Novel "Gegen mein Gewissen" entstanden ist

Der Suizid des überzeugten Pazifisten machte in den 1970er Jahren bundesweit Schlagzeilen und löste eine Debatte über die Rechtmäßigkeit der dreistufigen Gewissensprüfung von Kriegsdienstverweigerern aus.

Seine Nichte Hannah Brinkmann, 1990 geboren, hat die Geschichte ihres Onkels nach mehrjähriger Recherche in einer Graphic Novel verarbeitet. "Es fing alles mit der Todesanzeige an, die ich im Wohnzimmerschrank meiner verstorbenen Großmutter fand", berichtet die Hamburger Comickünstlerin in einer digitalen Buchvorstellung und Lesung des Bremer Sozialen Friedensdienstes.

"Gegen mein Gewissen" lautet der Titel der grafischen Erzählung, die Brinkmann akribisch in Archiven, Zeitungsartikeln und in der Familiengeschichte recherchiert hat.