St. Ottilien am Ammersee, 1945. Noch in Häftlingskleidung versammelte sich vor achtzig Jahren eine kleine Gruppe an Musikerinnen und Musikern auf einer provisorisch errichteten Bühne vor dem Kloster.

Es waren erst drei Wochen vergangen, seit sie und die Menschen im Publikum von Soldaten der Alliierten aus den umliegenden Konzentrationslagern befreit wurden. Und jetzt gaben sie ihr eigenes Befreiungskonzert. Für das teils schwerkranke Publikum an Überlebenden, das im Hospital des Klosters untergebracht war, wurde diese Musik zu einer Feier des Lebens in dunklen Zeiten.

Liberation Concert 2025: Holocaust-Gedenken in der Klosterkirche St. Ottilien

80 Jahre später erinnert das "Liberation Concert" in der Klosterkirche St. Ottilien an das damalige Befreiungskonzert. Es bildet am 20. September den krönenden Abschluss der jährlichen Ammerseerenade – einem Klassikfestival mit Konzerten rund um den See südlich von München.

Vor sieben Jahren wurde das Gedenk-Konzert erstmals Teil des Programms am Ammersee. Was von den Initiatoren – dem Ehepaar Doris Pospischil und Hans-Joachim Scholz, Hauptorganisatoren des Klassikfestivals – zunächst als einmaliges Benefizkonzert gedacht war, wurde mit seiner bewegenden Kraft zu einem festen Bestandteil der Veranstaltung.

Seitdem begrüßt die Konzertreihe "Liberation Concert" jedes Jahr renommierte Orchester und Solisten. Sie soll ein Zeichen setzen – für die Werte Toleranz, Freiheit und Wahrheit und gegen das Vergessen.

Charlotte Knobloch: "Gerade heute, gerade jetzt – "

Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, ist Schirmherrin des "Liberation Concert". Wenn sie von ihrem Herzensprojekt spricht, spürt man bei jedem Wort wie verbunden sie mit dem Thema ist.

Knobloch, selbst Überlebende des Holocaust, mahnt zum Gedenken – "in einer Zeit mit immer weniger Zeitzeugen und angesichts einer immer mächtiger werdenden Lobby für das Vergessen." Sie betont: "Um dem entgegenzutreten braucht es ein wirksames Erinnern gerade auch im Lokalen. Eine Gedenkkultur die das sichtbar hält, was sonst früher oder später im Nebel der Geschichte verschwimmen würde."