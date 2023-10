Im Grußwort des Buchs schreiben Sie von der Angst des Künstlers, dass über seine Sachen gelacht wird, was Sie im Gegensatz als Auszeichnung ansehen. Aber mal ehrlich: Komisch sein und Menschen zum Lachen zu bringen, ist das manchmal nicht doch auch ein ernstes Geschäft?

Waalkes: Das mag ja sein – mir fällt es leicht, leichter zumindest als alles andere. Allzu ernst nehmen sollte man sich dabei allerdings nicht.

Der Ottifant und andere grafische Arbeiten sind schon immer mit Ihrem Schaffen verbunden. Gibt es auch nicht-komische Werke, die Sie noch niemandem gezeigt haben, weil man von Otto immer Lustiges erwartet?

Waalkes: Diese Erwartung führt ja dazu, dass man einiges, was ich vielleicht ernster gemeint habe, dennoch für komisch hält. Komik ist ja auch Vertrauenssache.

In Zeiten von Diskussionen um "kulturelle Aneignung" scheinen diese härter zu werden für den Künstler mit ironischem Blick. Wie begegnen Sie dem?

Waalkes: "Kulturelle Aneignung" ist ein irreführender Begriff. Ich würde eher von "freundlicher Übernahme" sprechen. Und ohne solche gäbe es keine Zivilisation und schon gar keine Kunst.

"Otto. Die Ausstellung" ist noch bis 5. November im Buchheim Museum in Bernried am Starnberger See zu sehen.

Buchtipp: "Ganz große Kunst: 75 Meisterwärke" von Otto Waalkes ist auf 176 Seiten im Münchener Heyne-Verlag erschienen und kostet 26 Euro.