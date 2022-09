33 Mädchen wurden aufgenommen und begründen damit den ersten Mädchenchor als neue Säule der Dommusik, teilten die Domspatzen am Montag mit. Für die 310 Schülerinnen und Schüler hat bereits am Montag, einen Tag früher als in den anderen bayerischen Schulen, der Unterricht begonnen.

Etwa die Hälfte der Mädchen geht laut Mitteilung in die 5. Klasse, der Rest verteilt sich als Quereinsteigerinnen auf die Klassen 6 bis 11. Damit gebe es am Domspatz-Gymnasium zum ersten Mal gemischte Klassen. 16 Mädchen besuchen auch das Internat, in dem ein eigener Wohnbereich für Schülerinnen eingerichtet wurde.

"Wir machen nun eine eigene Mädchenchor-Schiene auf und tun damit nichts anderes als das, was andere Dom-Musiken schon seit vielen Jahrzehnten tun", sagte Domkapellmeister Christian Heiß. Die Regensburger Domspatzen bllieben aber als reiner Knaben- und Männerchor in der bisherigen Form bestehen.