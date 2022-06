100. Jahrestag

Autor blickt in das Deutschland zur Zeit des Mordes an Walther Rathenau

Am 24. Juni 1922 wurde der deutsche Außenminister Walther Rathenau in Berlin erschossen. Der Fürther Schriftsteller Leonhard F. Seidl hat in einem Roman die Strömungen dieser Jahre in eine Handlung gepackt, die Parallelen zur Gegenwart aufweist.