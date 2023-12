Ein Kettenkarussell, eine in Lichttechnik angedeutete Achterbahn, ein Riesenrad - die Show "Weihnachten neu erleben" kommt 2023 als buntes Spektakel daher. In einem imaginären Wunderpark dreht sich die Story dieses Mal um Einsamkeit. Zu dem größten deutschen Weihnachts-Charity-Event werden vom 7. bis 10. Dezember in der Karlsruher dm-arena rund 75.000 Besucher erwartet.

Weihnachten neu erleben

Verschlossene Türen und einsame Herzen, so stellt das Weihnachtsspektakel "Weihnachten neu erleben" bildlich das Thema Einsamkeit dar. Als Rahmenhandlung dient die Entstehungsgeschichte des Weihnachtsliedes "Macht hoch die Tür", das in diesem Jahr 400 Jahre alt wird. Inhaltlich geht es um die Überwindung von Einsamkeit.

Damit geht die Show in diesem Jahr auf ein Thema ein, das zu einer großen Not in der Gesellschaft geworden ist.

"Ich finde die Botschaft wunderschön, Menschen aus der Einsamkeit zu helfen", sagte die Projektleiterin Theresa Mirkes.

Alles drehe sich darum, dass sich drei vereinsamte Menschen auf einem Jahrmarkt begegnen.

Der Trubel in dem Wunderpark bildet die magische Kulisse. Echte Autoscooter und Rollschuhfahrerinnen und -fahrer bringen Bewegung auf die Bühne. Mit Hits wie "I Wanna Dance With Somebody" von Whitney Houston oder "A Sky Full Of Stars" von Coldplay erzählen Darsteller, Chor und Band die Geschichte des Jahrmarktbesitzers.

"Weihnachten neu erleben" ist eine der größten deutschen Weihnachtsshows. Die Benefizveranstaltung zugunsten von Kinderhilfeprojekten ging 2014 erstmals auf die Bühne und findet alle zwei Jahre statt. Die Erlöse aus den Einnahmen des Events fließen in Karlsruher Kinder- und Jugendprojekte, darunter die "Kinder & Jugend ARCHE Karlsruhe".

Große Planung vor einer Veranstaltung und eigenes Engagement

Für den Aufbau des Bühnenbildes hat der "Head of construction", Matthias Heusser, nur wenige Tage Zeit. "Die Halle haben wir nackt übernommen. Meine Aufgabe ist es, mehr aus der Halle zu machen", sagte er und ergänzte: "Meine Leidenschaft ist es, das Unmögliche möglich zu machen."

Wie Heusser bringen sich rund 2.000 Ehrenamtliche bei dem Weihnachtsevent ein. Allein im Chor singen 300 Männer und Frauen. "Von der Hauptdarstellerin aus Hamburg bis zu den Technikern aus Berlin - Menschen aus ganz Deutschland tragen zu diesem einzigartigen Erlebnis bei", hob Geschäftsführer Markus Heusser die deutschlandweite Unterstützung hervor.

Gewöhnliche Menschen schaffen bei "Weihnachten neu erleben" durch Engagement und Hingabe ein außergewöhnliches Erlebnis, das den christlichen Charakter von Weihnachten in unsere Zeit zurückbringt.

"Ich bin bewegt, dass so etwas entstanden ist. Teilweise nehmen sich die Leute drei Wochen Urlaub", sagte Gründer Michael Hoffmann.

Deutlich größer als zuletzt und mit verbesserter Licht- und Pyrotechnik kommt die Veranstaltung dieses Jahr auf die Bühne. "Wir sind auch mutiger geworden und stellen das Weihnachtsthema stark heraus", betonte Hoffmann. 1.500 Kirchen seien mittlerweile beteiligt. "Wir sind eine Bewegung geworden. Weihnachten hat eine starke Botschaft und setzt einen Gegenakzent gegen Hass und Spaltung, nämlich: Frieden, Gemeinschaft, Versöhnung und Einheit", sagte Hoffmann.