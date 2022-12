Über den Umgang mit Liebes- und Sexrobotern

Sie haben auch über Liebespuppen und Sexroboter geforscht. Wo sehen Sie denn hier Grenzen?

Bendel: Zunächst brauchen wir mehr empirische Forschung. Das ist recht schwierig, weil die Sexualwissenschaft in Deutschland weitgehend weggebrochen und ganz unbemerkt zerfallen ist wie ein altes Haus. Wir bräuchten also die Sexualwissenschaft. Und wir bräuchten weniger Angst an den Hochschulen. Leider haben wir immer mehr Angst, Dinge auszusprechen oder zu diskutieren. Finden Sie mal eine Hochschule, die sagt, Sexroboter sind ein tolles Thema, das erforschen wir empirisch. Es gibt nur wenige Universitäten, die hier keine Berührungsängste haben, dazu gehört die Uni Witten-Herdecke.

Dann bräuchten wir eine Politik, die sich des Themas annimmt. Das geschieht schon teilweise. In Deutschland wurde verboten, dass über Amazon und andere Plattformen Kinderpuppen gekauft werden können. Ich halte das für richtig, denn es könnte sein, dass die physische Einübung am Objekt verheerende Folgen hat. Und solange wir das schlicht nicht wissen, halte ich ein Verbot hier für absolut akzeptabel. Wenn hier die Verbote aufgehoben würden, dann würde ich auch immer noch verlangen, dass die Nutzung eingebettet wird in ein Setting mit Therapeuten. So was gehört professionell begleitet.

Per se lehne ich erwachsene Puppen und Sexroboter nicht ab. Das liegt in der Freiheit des Menschen, wer sich daran ausprobieren will, soll das tun. Aber es gibt doch einige Probleme wie den Datenschutz und die informationelle Autonomie. Wir haben es hier mit Robotern zu tun oder auch mit Puppen, die den Menschen sehr nah auf den Leib rücken – und das ist ein großes Problem.

Interessant ist der Trend der Nutzung von Fantasiefiguren wie Elfen und Mangamädchen. Ein klassischer Vorwurf von Kritikern der Sexrobotern ist, dass Stereotype bedient werden und Nutzer sich gewöhnen, mit ganz bestimmten Frauentypen Sex zu haben. Hier wäre es interessant, zu untersuchen, warum die jungen Männer sich stattdessen diese Fantasiefiguren heraussuchen.

Warum versuchen wir Menschen, Roboter zu bauen, die so sind wie wir?

Bendel: Uns fasziniert es, unseresgleichen zu bauen – das war schon immer so. In der griechischen Mythologie finden wir künstliche Kreaturen wie Thalos oder Pandora, später gibt es Frankensteins Monster oder Pinocchio. Das ist ein uralter menschlicher Wunsch.

Und ja, es ergibt Sinn, dass wir menschliche Verhaltensweisen imitieren oder auch simulieren, damit sich die Person, um die es geht, wertgeschätzt und abgeholt fühlt. Für gefährlich halte ich allerdings, wenn wir Roboter herstellen, die einzig und allein darauf ausgelegt sind, dass sie eine bestimmte emotionale Wirkung haben, dass sie versuchen, Abhängigkeiten herzustellen und Beziehungen zu festigen. In Japan gibt es ein Gerät, das aussieht wie eine Kaffeemaschine und in dem ein Hologrammmädchen wohnt. Das textet den Menschen Nachrichten, wenn diese unterwegs sind, schreibt ihnen, ich vermisse dich, komm bald zurück. Das ist Betrug und Täuschung, und der Mensch fällt aus evolutionsbiologischen Gründen darauf herein. Ich finde es schwierig, wenn wir Maschinen entwickeln, die einzig dafür da sind, dass wir sie gerne haben.

Roboter und Menschenrechte

Werden wir Roboter als Personen begreifen?

Bendel: Für mich bleibt der Roboter immer ein Ding ohne Rechte. Man kann dann in der Ethik über Bande spielen, was Vorsokratiker getan haben, oder auch Kant, und das Argument bemühen, dass man verroht, wenn man den Roboter so oder so behandelt. Das ist schon richtig, aber deshalb wird der Roboter nicht zum Objekt der Moral. Er bleibt einfach ein Ding.

Ich knüpfe die Rechte von Robotern gerne an Empfindungs- und Leidensfähigkeit, also an etwas, was man empirisch beobachten und beurteilen kann, selbst wenn es uns manchmal schwerfällt. Wenn wir Empathie haben, dann verstehen wir, dass Schweine leiden können. Sie haben Todesangst, wenn sie merken, dass sie zum Schlachthof geführt werden. Und man muss schon sehr, sehr begrenzt sein, um das nicht wahrzunehmen und zu behaupten, Schweine seien Dinge und könnten behandelt werden wie alles Mögliche. Wir gestehen Schweinen gewisse Rechte zu, auch wenn wir sie grauenhaft behandeln.

Roboter können nicht empfinden und leiden. Sie werden das vermutlich auch nie tun können.

Und ich wehre mich dagegen, neue Entitäten einzuführen, die solche Ansprüche nicht selber geltend machen könnten, aber für die andere sprechen könnten. Es ist eine große Kluft zwischen dem Roboter, den ich schlecht behandle, und dem Menschen, den ich schlecht behandle. Und diese Kluft wird eben definiert durch Empfindungs- und Leidensfähigkeit.

Was ist nun mit der anderen Seite, der Maschine als Akteur oder Subjekt? In der Maschinenethik nehmen wir bestimmte moralische Regeln und pflanzen sie den Maschinen ein. Das funktioniert hervorragend. Roboter können sich wunderbar an Regeln halten, aber was wir produzieren, sind kleine Fundamentalisten, die sich strikt und sklavisch an Regeln halten.

Ein Beispiel dafür sind tierfreundliche Maschinen. Normale Rasenmähroboter zerhäckseln Igel. Wir definieren dann eine moralische Regel, die da lautet 'Igel sind entzückende Lebewesen, die schützenswert sind und die man nicht zerhäckseln sollte'. Und die setzen wir dann technisch um mit Wärmebildkameras und Machine Learning. Dann funktioniert die Maschine anders und für den Igel ergibt sich ein großer Unterschied. Aber das ist eine funktionale Moral. Die Maschine hat weiterhin kein Bewusstsein. Sie hat keine Empathie. Sie hat keine Intuition. Sie hat nichts davon, was unsere Moral über weite Strecken ausmacht. Was wir hier haben, ist eine sehr primitive, funktionale Moral. Aber das funktioniert, und es funktioniert fantastisch. Ich bin dafür, bestimmten Maschinen bestimmte moralische Regeln zu geben, an die sie sich halten. Und ich halte nichts davon, Maschinen Rechte zu geben. Ich glaube nicht, dass das zu etwas führt.

Wenn Roboter die Tiere schützen

Woran arbeiten Sie gerade?

Bendel: Ich beschäftige mich mit der Tier-Maschine-Interaktion. Ich habe die Vision, dass wir Naturreservate über Bodenroboter und Drohnen schützen können. Wir haben ein System konzipiert für die Gesichtserkennung bei Bären. Damit könnte vor Problembär Bruno gewarnt werden, ohne dass er vorher verchippt werden müsste. Mit Gesichtserkennung, Bewegungserkennung und Mustererkennung könnten wir Gebiete schaffen, wo sich Tiere wohlfühlen. Derzeit haben wir noch viele Probleme mit der Motorik oder Aktorik und auch mit der Geräuschentwicklung. Aber hier kann man einiges tun.

Und natürlich beschäftige ich mich auch mit GPT-3 und bald auch GPT-4, die es schaffen, auch eine bestimmte Kreativität zu zeigen und menschliche Künstler auf einem sehr hohen Niveau zu imitieren. Wir können in Zukunft den Maschinen sagen, in welcher Weise sie zum Beispiel andere Maschinen bauen sollen. Und irgendwann werden die Maschinen das selber den Maschinen sagen. Wir werden also eine Entwicklung haben, wo Systeme und Maschinen sich selber bauen und optimieren. Und das fasziniert mich sehr.

Und gruseln Sie sich dabei manchmal auch?

Bendel: Ja, das erzählen uns auch die alten Geschichten vom Zauberlehrling. Ich bin froh, dass ich Wirtschaftsinformatiker, aber auch Philosoph und Ethiker bin. Jede gute Technik kann zum Schlechten verwendet werden. Das gilt es zu reflektieren. Im Vordergrund steht für mich aber der Erkenntnisgewinn. Und das gilt für die klassische Wissenschaft genauso wie für die Ethik.

Ich bin freilich dafür, hochproblematische Entwicklungen zu verbieten. Dazu gehört ein Verbot der Gesichtserkennung zum Zwecke der Überwachung im öffentlichen Raum.

Dort ist die Politik viel zu zögerlich, denn wir haben empirische Daten und profunde Erkenntnisse, die klar machen, was dort passiert. Hier brauchen wir mehr Recht und weniger Ethik. In einer EU-Arbeitsgruppe, die Leitlinien und Richtlinien definiert, sollten von über 50 Personen nicht über 40 aus der Industrie kommen. Die EU hat viel bewegt, aber sie sollte uns wirklich auch vor der Industrie schützen. Und damit meine ich nicht nur das Militär, sondern Konzerne wie Google und Microsoft, die zum Teil noch gefährlicher sind als bestimmte militärische Einrichtungen.