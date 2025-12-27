Bunte Farben, lange Lichtspuren, große Wow-Effekte: Feuerwerke sind ein Traum für Fotofans – aber gar nicht so einfach festzuhalten. Kurz vor Silvester lohnt sich dieser kompakte Guide für Einsteiger und Fortgeschrittene.

Das Wichtigste in Kürze:

Ausrüstung

  • Kamera mit manuellen Einstellungen

  • Stativ ist Pflicht

  • Weitwinkelobjektiv (je weiter, desto besser)

  • Optional: Kabel- oder Funkauslöser

Der richtige Platz

  • Bodenfeuerwerk: näher ran

  • Höhenfeuerwerk: lieber weiter nach hinten

  • Standort früh wählen – ideal zur blauen Stunde

Fokus & Aufbau

  • Fokus manuell auf unendlich

  • Kamera exakt waagrecht ausrichten

  • Bildausschnitt vorher festlegen

Kameraeinstellungen (Startwerte)

  • ISO 100

  • Blende f/8

  • Belichtungszeit: 2–15 Sekunden (je nach Effekt)

Nicht vergessen

  • Ersatzakku einpacken

  • Genug Speicherplatz

  • Kleine Taschenlampe für den Notfall

Mit etwas Vorbereitung wird aus Raketenregen schnell ein echtes Foto-Highlight. Viel Spaß beim Ausprobieren!