Bunte Farben, lange Lichtspuren, große Wow-Effekte: Feuerwerke sind ein Traum für Fotofans – aber gar nicht so einfach festzuhalten. Kurz vor Silvester lohnt sich dieser kompakte Guide für Einsteiger und Fortgeschrittene.

Das Wichtigste in Kürze:

Ausrüstung

Kamera mit manuellen Einstellungen

Stativ ist Pflicht

Weitwinkelobjektiv (je weiter, desto besser)

Optional: Kabel- oder Funkauslöser

Der richtige Platz

Bodenfeuerwerk: näher ran

Höhenfeuerwerk: lieber weiter nach hinten

Standort früh wählen – ideal zur blauen Stunde

Fokus & Aufbau

Fokus manuell auf unendlich

Kamera exakt waagrecht ausrichten

Bildausschnitt vorher festlegen

Kameraeinstellungen (Startwerte)

ISO 100

Blende f/8

Belichtungszeit: 2–15 Sekunden (je nach Effekt)

Nicht vergessen

Ersatzakku einpacken

Genug Speicherplatz

Kleine Taschenlampe für den Notfall

Mit etwas Vorbereitung wird aus Raketenregen schnell ein echtes Foto-Highlight. Viel Spaß beim Ausprobieren!