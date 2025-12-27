Bunte Farben, lange Lichtspuren, große Wow-Effekte: Feuerwerke sind ein Traum für Fotofans – aber gar nicht so einfach festzuhalten. Kurz vor Silvester lohnt sich dieser kompakte Guide für Einsteiger und Fortgeschrittene.
Das Wichtigste in Kürze:
Ausrüstung
-
Kamera mit manuellen Einstellungen
-
Stativ ist Pflicht
-
Weitwinkelobjektiv (je weiter, desto besser)
-
Optional: Kabel- oder Funkauslöser
Der richtige Platz
-
Bodenfeuerwerk: näher ran
-
Höhenfeuerwerk: lieber weiter nach hinten
-
Standort früh wählen – ideal zur blauen Stunde
Fokus & Aufbau
-
Fokus manuell auf unendlich
-
Kamera exakt waagrecht ausrichten
-
Bildausschnitt vorher festlegen
Kameraeinstellungen (Startwerte)
-
ISO 100
-
Blende f/8
-
Belichtungszeit: 2–15 Sekunden (je nach Effekt)
Nicht vergessen
-
Ersatzakku einpacken
-
Genug Speicherplatz
-
Kleine Taschenlampe für den Notfall
Mit etwas Vorbereitung wird aus Raketenregen schnell ein echtes Foto-Highlight. Viel Spaß beim Ausprobieren!