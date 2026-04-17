Du scrollst durch TikTok, bleibst bei einem Video hängen – jemand zeigt ein Produkt, das "dein Leben verändern wird" und das für einen unschlagbaren Preis. Ein Klick auf "jetzt kaufen" und das Geschäft ist vollzogen.

Shopping war noch nie so schnell – und vielleicht ist genau das das Problem.

Der TikTok Shop ist seit 2025 auch in Deutschland angekommen und bringt genau das zusammen, was perfekt funktioniert: Unterhaltung, Werbung und Impulskäufe. Aber lohnt sich das wirklich? Und vor allem: Ist es sicher?

Wie funktioniert der TikTok Shop?

Im Grunde ist TikTok nicht mehr nur Social Media, sondern auch Marktplatz. Produkte tauchen direkt in Videos oder Livestreams auf, oft beworben von Influencer:innen und können sofort gekauft werden, ohne die App zu verlassen.

Das klingt erstmal bequem. Und das ist es auch.

Aber: Es ist genau diese Mischung aus Unterhaltung und Kaufimpuls, die kritisch ist. Du kaufst nicht nach Bedarf, sondern nach Gefühl.

Lohnt es sich, selbst einen TikTok-Shop zu starten?

Solltet ihr selbst Produkte zum Verkauf anbieten wollen, kann der TikTok-Shop tatsächlich lukrativ und interessant für euch sein.

TikTok kann extrem viel Reichweite liefern. Produkte können viral gehen, Verkäufe explodieren – teilweise über Nacht. Gleichzeitig ist der Wettbewerb riesig und die Plattform stark algorithmusgesteuert. Das bedeutet ein Erfolg ist möglich, aber er ist unberechenbar und deshalb oft nicht nachhaltig.

Auch für Verkäufer:innen ist TikTok kein Selbstläufer. Berichte zeigen, dass es Probleme mit Rückgaben, Sperrungen oder unfairer Konkurrenz geben kann. Außerdem muss man mit den wahnsinnig billigen Angeboten anderer TikTok-Shops mithalten und unterstützt damit selbstverständlich auch TikTok als Unternehmen.

Ist es sicher, bei TikTok zu shoppen?

Grundsätzlich ist der TikTok Shop kein Scam an sich, sondern ein echter Marktplatz. Aber wie bei Plattformen wie Amazon oder eBay gilt auch hier: nicht jeder Verkäufer ist seriös.

Typische Probleme sind gefälschte oder minderwertige Produkte von imitierten Marken-Seiten und extrem günstige Lockangebote, die zu gut sind, um wahr zu sein. Viele Käufer*innen berichten dahingehend davon, dass ihre Ware nie ankam.

Expert:innen sprechen noch dazu von häufigem Phishing und Datenklau. Durch KI erstellte und automatisierte Inhalte wird es immer einfacher, täuschend echte Shops und Bewertungen zu erstellen.

Woran erkenne ich einen seriösen TikTok-Shop?

Ein paar Dinge solltest du immer checken:

Hat der Shop ein Verifizierungszeichen?

Gibt es echte Bewertungen oder nur generische Kommentare?

Ist der Preis realistisch? (bis zu 90 Prozent Rabatt sind es meist nicht)

Gibt es eine Sendungsverfolgung?

Wirkt die Beschreibung professionell oder voller Fehler?

Wenn Druck aufgebaut wird ("nur noch heute", "fast ausverkauft"), ist das oft ein Warnsignal

Achtung: Manche Seiten tragen den Namen einer echten Firma, haben aber einen Fake-Account (oft bei z.B. "Ninja" oder "Höhle der Löwen"), schaut euch hier das Profil genauer an (hat es ein anderes TikTok-Handle, passen die Videos zusammen und sind seriös, gibt es ein Verifizierungszeichen, führen die Links im Profil wirklich zum echten Shop)

Warum sind die Preise oft so billig?

Das hat mehrere Gründe:

aggressive Rabatte, um neue Kund:innen zu gewinnen

direkte Verkäufe ohne Zwischenhändler

oft günstige Produktion (oder eben: schlechte Qualität)

TikTok subventioniert teilweise aktiv Preise im TikTok Shop, um Marktanteil zu gewinnen und Käufer:innen anzulocken

Plagiate oder Fake-Produkte.

Studien und Berichte zeigen, dass die Zahl gefälschter Produkte im Onlinehandel insgesamt stark steigt – auch durch KI-Einsatz.

Ist der TikTok-Shop moralisch bedenklich?

Wenn du über TikTok kaufst, unterstützt du oft Dropshipping-Modelle, Massenproduktion mit unklaren Arbeitsbedingungen und Plattformen, die stark auf Impulskäufe setzen. Die Shops müssen sich zum Teil nicht an Arbeitsbedingungen halten, die Deutschland oder die EU für andere Shops vorgibt.

Außerdem gilt der Mutterkonzern von TikTok, ByteDance, als problematisch. Es gibt Datenschutz- und Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Datenübermittlung an Stellen außerhalb der EU. Das kann zu Konflikten mit der DSGVO führen.

ByteDance unterliegt außerdem dem chinesischen Nationalen Sicherheitsgesetz, das Unternehmen zur Zusammenarbeit mit Pekinger Geheimdiensten verpflichten kann. Expert:innen befürchten eine Zensur zugunsten der chinesischen Regierung oder die Manipulation der öffentlichen Meinung.

Oft ist es auf jeden Fall nachhaltiger und fairer, direkt beim eigentlichen Shop zu bestellen und lieber regionale Unternehmen anstatt Drop-Shipping und Fast-Fashion-Modelle zu unterstützen. Auch wenn es ein paar Euro mehr kostet.