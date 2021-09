KZ-Gedenkstätte Dachau: "Wir suchen nach neuen Wegen der Vermittlung"

Ist die Vermittlung der Geschichte an junge Leute dadurch schwieriger geworden, dass es kaum noch Zeitzeug*innen gibt?

Nicole Steng: Ich glaube, das liegt gar nicht so sehr daran, ob es Zeitzeug*innen gibt oder nicht. Die Vermittlung ist oftmals vor allem davon abhängig, was für Vorwissen vorhanden ist. Viele Schüler*innen kommen bar jeden Wissens am Anfang der Unterrichtseinheit Nationalsozialismus in die Gedenkstätte. Die Referent*innen versuchen dann, Lehrer*innen zu ersetzen. Dafür haben sie aber nur maximal zweieinhalb Stunden Zeit und müssen nun die komplette NS-Geschichte darin verpacken. Das ist natürlich schwierig. Wenn jetzt Schüler*innen kommen, die die NS-Geschichte ausreichend besprochen haben, die über den Kriegsverlauf bereits etwas wissen und einige Eckdaten kennen, ist das viel einfacher. Für die ist es natürlich einerseits eindrücklich, den Ort zu sehen, andererseits natürlich aber auch interessant, über Biografien zu lernen, weil wir in den Rundgängen viel mit Biografien arbeiten.

Bei Zeitzeug*innen haben die Schüler*innen dann einen Menschen mit seiner oder ihrer Biografie dann direkt vor sich...

Ja, sozusagen als "Sahnehäubchen" ist ein Zeitzeug*innengespräch wahnsinnig eindrücklich. Es ist einfach beeindruckend, jemanden kennenzulernen, der das wirklich alles noch "an der eigenen Haut" erlebt hat. Also – unbedingt machen, unbedingt, wer weiß, wie lange wir das noch machen können. Aber ich glaube, Zeitzeug*innen an sich sind nicht notwendig, um die Geschichte hier zu vermitteln. Das ist ein ganz anderer Zugang.

"Dadurch, dass es leider nur noch wenige Zeitzeug*innen gibt, die davon berichten können, werden wir die Möglichkeit in absehbarerer Zeit nicht mehr haben."

Dr. Elisabeth Fink: Es ist natürlich mit großen Herausforderungen verbunden. Es ist Konsens, dass das eindrücklichste gedenkstättenpädagogische Erlebnis, das man haben kann, ein Zeitzeug*innengespräch ist. Dadurch, dass es leider nur noch wenige Zeitzeug*innen gibt, die davon berichten können, werden wir die Möglichkeit in absehbarerer Zeit nicht mehr haben. Unsere Projekte "ARt" und "Die Befreiung" sind ein Ergebnis der Suche nach neuen Wegen der Vermittlung. Wir fragen uns, wie wir gerade Jugendliche ansprechen können, ohne ein Gespräch mit einem Zeitzeugen ermöglichen zu können.

Wo liegt die Verantwortung jedes Einzelnen, die Geschichte weiterzutragen?

Dr. Elisabeth Fink: Max Mannheimer, ein ehemaliger Häftling des Konzentrationslagers Dachau, hat das sehr schön gesagt: "Die junge Generation trägt zwar keine Verantwortung für das, was geschehen ist, sehr wohl aber eine Verantwortung für die Gegenwart." Das ist ein Leitspruch, dem wir alle versuchen sollten zu folgen. Das, was sich hier im KZ Dachau und in anderen Konzentrationslagern ereignet hat, darf sich nicht noch einmal wiederholen. Da ist natürlich die Verantwortung jedes Einzelnen gefragt.