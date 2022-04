Bevor Susan ihr Studium in London beginnt, wollte sie sich eigentlich die Zeit nehmen, einen Job zu finden – und vielleicht auch ihren Vater, von dem sie nicht einmal den Namen kennt. Ihr einziger Anhaltspunkt ist ein Freund ihrer Mutter, Onkel Frank. Statt ihren Vater findet sie jedoch direkt den Weg in ein Abenteuer, als sie der Buchhändler Merlin aus einer brenzligen Situation rettet.

Merlin ist nämlich nicht nur irgendein Buchhändler, sondern gehört einem Clan an, der aus Rechts- und Linkshändern besteht. Rechtshänder nutzen ihr Wissen in Kombination mit Beschwörungen. Linkshänder sind eher fürs Grobe zuständig und nutzen ihr kämpferisches Talent. Was normale Menschen nämlich nicht wissen: Es gibt immer wieder Überlappungen der "normalen" Welt mit der sogenannten "alten Welt", die von den Buchhändlern überwacht werden:

"Aus verschiedenen Gründen überwachen wir die Interaktion zwischen den Ebenen: der eher mystischen, die gemeinhin als Alte Welt bekannt ist, und der neuen Welt, der fantasielosen Menschenwelt, die du wohl liebevoll >Realität< nennst."

Mit dieser alten, von Legenden- und Sagengestalten bevölkerten Welt, kommt Susan dann unweigerlich immer mehr in Berührung. Zum Glück hat sie in Merlin und seiner Schwester Vivien Mitstreiter gefunden, die ihr mit ihren Buchhändlerfähigkeiten zur Seite stehen. Denn eines ist schnell klar: Ruhig wird Susans Zeit bis zum Unistart sicher nicht.

Detailverliebt, vielschichtig und lustig

"Die magischen Buchhändler von London" ist ein spannendes Fantasy-Buch, in dem ein Ereignis das nächste jagt und den Charakteren und den Leser*innen kaum Zeit zum Atemholen lässt. Garth Nix beschreibt das Buchhändleruniversium detailverliebt, die Charaktere sind vielschichtig und lustig und ein Ereignis jagt das nächste. Kurz: Ich konnte es kaum aus der Hand legen. Es verbinden sich verschiedene Sagen und Märchen zu einer einzigartigen Welt, die seinesgleichen sucht.

Der Titel und der Klappentext sind etwas verwirrend, weil sie Merlin beziehungsweise die Buchhändler ins Zentrum der Geschichte rücken. Nach der ersten Seite wird jedoch klar: Susan ist die Protagonistin des Romans. So einzigartig das Universum der magischen Buchhändler ist, auf das Klischee der Romanze zwischen männlichem und weiblichem Hauptcharakter konnte Nix leider nicht verzichten. Ein Wermutstropfen in einem sonst gelungenen Buch. Es bleibt zu hoffen, dass sich das Fantasy-Genre in Zukunft für diverse Liebschaften öffnet. Aktuell sieht es zwar nicht so aus, als würde Garth Nix eine Fortsetzung schreiben, aber sein nächster Roman kommt bestimmt.