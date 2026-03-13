Manchmal reicht ein kleiner Blick in die Vergangenheit, um zu merken, wie sehr sich der eigene Geschmack verändert hat. Genau das erleben derzeit viele Nutzer*innen auf Instagram ausgelöst durch einen viralen Post von Billie Eilish. Die Sängerin teilte kürzlich einen Screenshot ihrer allerersten Instagram-Likes. Das Ergebnis: eine ganze Reihe alter Fotos von Justin Bieber, wirklich NUR Justin Bieber.

Der nostalgische Moment ging schnell viral und viele Menschen wollten daraufhin wissen: Was waren eigentlich meine ersten Instagram-Likes?

Tatsächlich lässt sich das ganz einfach herausfinden. Instagram bietet schon länger eine Funktion, mit der sich alle eigenen "Gefällt mir"-Angaben durchsuchen und sortieren lassen – und damit auch die allerersten Likes.

So findet man die ersten Instagram-Likes

Wer neugierig geworden ist, kann das direkt im eigenen Profil nachsehen:

Auf dem eigenen Instagram-Profil oben rechts auf die drei Striche tippen.

"Deine Aktivitäten" auswählen.

Auf "Gefällt mir"-Angaben gehen.

Dort erscheinen zunächst die neuesten Likes zuerst – also Beiträge, die man gerade erst geliked hat. Ob ein Foto von heute Morgen oder ein Reel von gestern: Hier lässt sich schnell wiederfinden, was man zuletzt mit einem Herz markiert hat.

Spannend wird es aber mit einer kleinen Änderung:

Sortierfunktion ändern auf "Älteste zuerst"

Dann zeigt Instagram die Likes chronologisch rückwärts – bis zum allerersten Like, das man jemals vergeben hat.

Gerade bei Accounts, die es schon seit vielen Jahren gibt, kann das eine kleine Zeitreise sein. Instagram wurde 2010 veröffentlicht und gewann ab etwa 2012 weltweit stark an Popularität. Egal also, ob der eigene Account aus dieser frühen Phase stammt oder erst später entstanden ist – die ersten Likes erzählen oft viel darüber, welche Inhalte man damals spannend fand.

Praktisch für mehr als nur Nostalgie

Die Übersicht hat aber auch ganz praktische Vorteile. Wer zum Beispiel einen Beitrag geliked hat – etwa ein Rezept, einen Tipp oder ein interessantes Video – ihn später aber nicht mehr findet, kann ihn hier schnell wieder aufspüren.

Außerdem lässt sich die Suche eingrenzen:

nach bestimmten Zeiträumen (beispielsweise ein Monat oder ein Jahr),

nach Inhaltstypen wie Beiträge oder Reels.

So kann man etwa nachsehen, was man im letzten Urlaub geliked hat oder welche Posts man rund um einen bestimmten Anlass gespeichert hatte.

Auch wenn sich die eigene Meinung verändert hat, ist die Funktion nützlich: Likes lassen sich hier ebenfalls wieder entfernen.

Die Aktivitätsübersicht zeigt nicht nur Likes. Auch andere Interaktionen lassen sich dort nachvollziehen:

eigene Kommentare auf Instagram-Beiträgen

Reposts

Markierungen

sowie Antworten auf Story-Sticker, etwa Umfragen oder Fragen.

Wie bei den Likes kann man auch hier nach neueste zuerst oder älteste zuerst sortieren und nach Zeiträumen filtern.

Kleine digitale Zeitreise

Wer sich durch diese Übersicht klickt, erlebt schnell eine kleine Reise durch die eigene Social-Media-Geschichte. Die ersten Likes zeigen oft, welche Trends, Stars oder Themen einen damals interessiert haben – und wie sich der eigene Feed im Laufe der Jahre verändert hat.

Vielleicht entdeckt man dabei alte Lieblingsaccounts wieder. Oder man merkt, wie sehr sich der eigene Geschmack entwickelt hat.