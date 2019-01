Multimediale Kirche: Ohne Technik und Ressourcen geht es nicht

Fünf Ideen für die multimediale Kirche

Idee 1: Kollekten-App

Kollekten-App: Über das Smartphone kann die Kollekte beim Gottesdienst in der Kirche eingesammelt werden. In Deutschland ist die Einführung einer solchen Technik allerdings nicht so leicht, denn die Banken bieten bisher keine entsprechenden Dienste an. Auch gibt es datenschutzrechtliche Fragen, die noch nicht geklärt sind.

Idee 2: VR-Brille

Eine VR-Brille erklärt dem Kirchenbesucher die Geschichte der Kirche, erläutert wichtige Kunstwerke, die Bedeutung des Taufsteins und gibt Einblicke in die Glaubenspraxis. Für den Kölner Dom wurde eine solche VR-Brille schon entwickelt.

Idee 3: Multimedia-Tafel

Im Eingangsbereich einer Kirche steht ein multimediales Board: Dort kann sich der Besucher orientieren. Er erfährt die wichtigsten Termine der nächsten Zeit und kann Informationen zu den Kunstschätzen oder der Gottesdienstpraxis nachschlagen. Er kann sich Musikstücke anhören und Videos mit Interviews oder Erklärstücken anschauen.

Idee 4: Tiny Church

In einem Container wird eine Tiny-Church installiert. Der Container geht auf Reisen durch Deutschland und informiert in Dekanaten und Gemeinden über neue technische Entwicklungen. Konkret können in dem Container die neuen Technologien ausprobiert werden. Es gibt einen Ansprechpartner für Auskünfte aller Art.

Idee 5: Fotobox

Im Eingangsbereich oder vor einer Kirche wird eine Fotobox installiert. Bei Hochzeiten, nach einem Gottesdienst oder beim Kirchenbesuch können sich die Menschen fotografieren lassen. Anschließend können sie die Fotos direkt von der Fotobox aus per Mail weiterschicken, auf Instagram, Facebook etc. posten. Die Fotos werden automatisch mit Logo, Signatur, Hashtag und Webadresse versehen.