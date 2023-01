Der Sonntagsblatt-Podcast "Ethik Digital" ist Medienpartner der "Shift"-Konferenz zur Digitalen Ethik 2023. Die Konferenz versteht sich als Plattform zur Diskussion für ethische Themen.

Die Shift-Konferenz 2023 findet am Donnerstag, 20. April im X-TRA in Zürich statt. In diesem Jahr konzentriert sich die Konferenz auf die Fragen, wie Vertrauen und Akzeptanz im digitalen Raum geschaffen werden kann - und was Kunden von Unternehmen erwarten, erklärte Organisatorin Cornelia Diethelm, Leiterin des Centres for Digital Responsibility (CDR).

Folgende Themen stehen im Programm:

09.00 - 09.10: Begrüssung und Einstimmung Patrizia Laeri, Wirtschaftsjournalistin und CEO elleXX Cornelia Diethelm, Gründerin Centre for Digital Responsibility

09.10 - 09.50: Sind Roboter und KI-Systeme die besseren Menschen? Oliver Bendel, Professor für Maschinen- und Roboterethik, Fachhochschule Nordwestschweiz

09.50 - 10.15: Die entfesselte Maschine? Storytelling über Künstliche Intelligenz in Werbefilmen Nadine Hammele , Storytelling-Beraterin und Filmwissenschaftlerin

, Storytelling-Beraterin und Filmwissenschaftlerin 10.15 - 10.40: Dark Patterns und Deceptive Designs - Ein Blick aus der Blase, Marcus Zimmer , Dozent und Forscher zu Kundenbeziehungen, ZHAW

, Dozent und Forscher zu Kundenbeziehungen, ZHAW 11.10 - 11.35: Auf Schritt und Tritt beobachtet? Automatisierte Erkennung von Stimme, Sprache und Gesicht Laetitia Ramelet , Projektleiterin TA-SWISS

, Projektleiterin TA-SWISS 13.30 - 14.30: Breakout Sessions

14.40 - 15.40: Breakout Sessions II

16.10 - 16.25: Die EU reguliert Künstliche Intelligenz – der AI Act im Überblick Angela Müller , Leiterin AlgorithmWatch CH

, Leiterin AlgorithmWatch CH 16.25 - 17.20: Talk: Was bedeutet der AI Act der EU für Unternehmen? Moderiert von Patrizia Laeri mit folgenden Gästen: - Sophia Ding, Head Trustworthy AI & Responsible Tech eraneos - Nicolas Durville, CEO & Partner Zühlke Group - Wilhelm Kleiminger, Head of Data Science, Ergon Informatik

Die Sonntagsblatt-Redakteurinnen Rieke C. Harmsen und Christine Ulrich werden die Konferenz begleiten und berichten in ihrem Podcast "Ethik Digital" über die Ergebnisse. Der Podcast kann über gängige Dienste abonniert werden.

Tickets und Anmeldung zur Konferenz gibt es unter diesem Link.