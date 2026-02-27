Gerade wird wieder laut darüber diskutiert, ob Social Media für unter 16-Jährige verboten werden sollte. Und darauf kommt – halb ironisch, halb ernst gemeint – die Gegenfrage: Wenn wir ehrlich sind, müsste man dann nicht auch über eine Altersgrenze nach oben sprechen?

Denn wenn das Argument lautet, junge Menschen seien zu leicht beeinflussbar, zu unreif oder zu schlecht im Erkennen von Fake News – dann lohnt sich ein genauerer Blick. Und der zeigt: So einfach ist es nicht.

Digital Natives und Kompetenz

Jugendliche sind mit Social Media aufgewachsen. Sie sind sogenannte "Digital Natives". Sie kennen Algorithmen, Trends, Plattformmechaniken – oft besser als viele Erwachsene, die ihre ersten Smartphones erst mit 40 oder 50 in der Hand hielten.

Studien zeigen sogar, dass ältere Erwachsene besonders anfällig für Falschinformationen sein können, wenn ihnen digitale Kompetenzen fehlen. Eine Untersuchung des Stanford Social Media Lab belegt, dass gezielte Trainingsprogramme die Widerstandsfähigkeit älterer Menschen gegenüber Fake News deutlich verbessern können. Das heißt im Umkehrschluss: Nicht das Alter entscheidet, sondern die Kompetenz.

Auch eine Studie der University of Florida kommt zu dem Ergebnis, dass die Fähigkeit, Fake News zu erkennen, weniger vom Alter abhängt – sondern vielmehr vom analytischen Denken und vom reflektierten Medienumgang.

Oder anders gesagt: Es geht nicht darum, wie alt jemand ist. Es geht darum, wie gut jemand gelernt hat, Informationen einzuordnen.

Jugendliche konsumieren Nachrichten – nur anders

Wer Social Media für unter 16-Jährige verbieten will, übersieht noch etwas anderes: Für viele junge Menschen sind soziale Netzwerke längst die wichtigste Nachrichtenquelle.

Laut einer Studie der IU ("Fakt oder Fake?") nutzen rund 43 Prozent der Deutschen soziale Medien regelmäßig zur Informationssuche. In der Generation Z sind es sogar knapp 57 Prozent. Für Menschen unter 30 sind soziale Medien inzwischen die meistgenutzte Nachrichtenquelle noch vor dem Fernsehen. Instagram und TikTok wird außerdem vermehrt als eine Art Suchmaschine wie Google benutzt: Für Rezepte, Anleitungen, Recherchen über Restaurants, Reisen aber auch eben aktuelle Debatten und Nachrichten.

Früher haben Jugendliche keine Zeitung gelesen. Heute bekommen sie Beiträge von Tagesschau, Zeit oder Spiegel in ihren Feed gespielt. Sie sehen politische Diskussionen, gesellschaftliche Debatten, Aufklärungsvideos. Sie sind näher am Weltgeschehen, als man denkt.

Ein Verbot würde sie nicht schützen – es würde sie vom öffentlichen Diskurs abschneiden.

Die JIM-Studie zeigt, dass Jugendliche regelmäßig mit Falschinformationen konfrontiert werden – vor allem auf Plattformen wie Instagram oder TikTok. Gleichzeitig geben in Umfragen viele Jugendliche an, Fake News erkennen zu können. Erhebungen sprechen davon, dass ein Großteil der jungen Menschen Falschmeldungen zumindest misstrauisch gegenübersteht.

Unkritische Jugendliche?

Natürlich heißt das nicht, dass immer alles erkannt wird. Aber es zeigt, dass die Erzählung vom völlig unkritischen Jugendlichen hält einer differenzierten Betrachtung nicht stand.

Im Gegenteil Medienkompetenz wächst dort, wo junge Menschen sich aktiv mit Medien auseinandersetzen. In der Debatte wird oft nur über Gefahren gesprochen: Manipulation, Radikalisierung, Sucht. All das ist real. Aber Social Media ist eben nicht nur Risiko.

Für viele Jugendliche ist es auch eine niedrigschwellige Möglichkeit, sich über Politik zu informieren, ein Ort für Community und Austausch, ein Raum für Unterstützung bei ( u.A. psychischen) Problemen oder eine Plattform für gesellschaftliches Engagement.

Gerade für junge Menschen mit Social Anxiety oder psychischen Belastungen kann Social Media ein erster Schritt in Austausch und Teilhabe sein.

Ein pauschales Verbot würde diese positiven Aspekte ebenfalls abschneiden.

15-Jährige sind nicht das Problem

Wenn wir ehrlich sind, ist nicht der 15-Jährige das Kernproblem. Problematisch sind viel eher manipulative Algorithmen, gezielte Desinformationskampagnen, Scammer, extremistische Netzwerke, Hassrede und Hetze und fehlende Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten.

Warum also setzen wir nicht dort an? Warum diskutieren wir darüber, Jugendlichen etwas zu verbieten – statt Plattformen stärker zu regulieren, Desinformation konsequenter zu verfolgen und Medienbildung auszubauen?

Das Geburtsdatum entscheidet also nicht darüber, ob jemand manipulierbar ist. Kompetenz tut es. Ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige mag politisch nach Handlungsfähigkeit klingen. Tatsächlich löst es aber das falsche Problem. Es schützt nicht vor Desinformation, es verhindert keine Hassrede und es stoppt keine Manipulation.

Was wir brauchen, ist mehr Medienbildung für Jung und Alt, strengere Regulierung problematischer Inhalte, mehr Transparenz bei Algorithmen, klare Regeln für KI und Desinformation.

Social Media ist längst Teil unserer gesellschaftlichen Infrastruktur. Wer Menschen davon ausschließt, schneidet sie auch vom Diskurs ab.

Nicht das Alter ist entscheidend. Sondern die Fähigkeit, mit Medien umzugehen. Und die kann (und muss) man lernen.