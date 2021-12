Marika Cordes: Unsere neue Volontärin beim EPV

Marika Cordes verstärkt als Multi-Media-Volontärin seit einigen Wochen unser Team. Ihre erste Station in unserem Medienhaus ist die Hörfunkredaktion efa (Evangelische Funk-Agentur). Die gebürtige Baden-Württembergerin unterstützt hier aktuell bei der Produktion des Kirchenmagazins für Antenne Bayern und beliefert auch viele andere private Radiosender in Bayern mit Beiträgen rund um die Themen der evangelischen Kirche.

Marika Cordes hat Kulturwissenschaften (an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt) und Kulturgeographie (an der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg-Erlangen) studiert. Sie bringt viele Auslandserfahrungen in unser Medienhaus und damit auch in den Evangelischen Presseverband EPV ein.

Im christlichen Kontext im Ausland

"In den letzten Jahren war ich immer wieder, auch im christlichen Kontext, für längere Zeit im Ausland und habe mich mit globalen, kulturellen und geographischen Themen auseinandergesetzt", so Marika Cordes.

"Unter anderem war ich z. B. mit der christlichen Non-Profit Organisation OM, das steht für Operation Mobilisation, ein Jahr in Südafrika. Gerade deshalb bietet der EPV eine gute Schnittstelle für mich, um meinen Glauben, meine Studieninhalte und meine persönlichen Stärken mit der redaktionellen Arbeit zu verbinden."

Im Rahmen ihres zweijährigen Volontariats wird Marika Cordes als nächstes beim Evangelischen Fernsehen (efs) im Einsatz sein, danach folgen Ausbildungsabschnitte im Evangelischen Pressedienst (epd) sowie in der Sonntagsblatt- und Online-Redaktion.