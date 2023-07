Die Lokalrundfunktage finden am 4. und 5. Juli 2023 in Nürnberg statt im NCC Mitte der NürnbergMesse. Das Medienfest feiern wir im Innenhof des Alten Rathaus in der Innenstadt. Am zweiten Tag gibt es xklusive Masterclasses, Workshops und Vorträge.

Die Lokalrundfunktage in Nürnberg sind nach eigener Auskunft der größte Branchentreff für den lokalen und regionalen Rundfunk: Rund 1100 Teilnehmer:innen aus der Rundfunk- und Medienwelt informieren sich hier über neue Trends, Technologien und Produkte im Fernseh- und Radiomarkt.