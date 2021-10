Tag des Flüchtlings: Ex-Kirchenasyl-Koordinator stellt 10 Forderungen für christliche Asylwende

2021 steht unter dem Motto und der Jahreslosung der Barmherzigkeit, auch wenn das von der Öffentlichkeit und vielen Politikern weitgehend ignoriert wurde. Jede*r Christ*in ist aufgerufen, tätige Nächstenliebe zu üben, auch gegenüber "Fremden" und nicht nur in diesem besonderen Jahr, sondern eigentlich in ihrem ganzen Leben. Das gilt auch für Politiker*innen. Viele Nicht-Christ*innen folgen ähnlichen humanitären Werten. Das hält unsere demokratische Gesellschaft in Solidarität zusammen und überwindet Spaltung.



Leider wurde die Barmherzigkeit gegenüber Flüchtlingen in unserem Lande über Jahre von der Politik vernachlässigt und vergessen. Die Asylpolitik war geprägt von Populismus, Schielen auf den rechten Rand und Überforderung, obwohl viele Menschen im Lande in ehrenamtlicher Arbeit versucht haben, die staatlichen Defizite auszugleichen.

Das Asylrecht ist zu einem Gewirr von Ausnahmeregelungen, Widersprüchen und Aus- und Abgrenzungen verkommen, statt ein Bollwerk des Anspruchs auf Schutz und Gerechtigkeit zu bilden, im Einklang mit der Genfer Flüchtlingskonvention, die im Juni 70 Jahre alt geworden ist.

Vor wenigen Wochen ist Afghanistans Hauptstadt Kabul von den Taliban eingenommen worden. Das war in der Schnelle nicht zu erwarten, aber lange vorhersehbar. Das jahrelange Versagen des Westens, aber auch der deutschen Regierung ist an den Tag gekommen. Gleichzeitig gingen die Umfragewerte für die C-Parteien in den Keller, von denen sie sich bis zum Wahlsonntag nicht mehr erholt haben. Vor dem Tag des Flüchtlings, den wir am 1. Oktober begehen, um Solidarität mit den zu uns geflüchteten Menschen zu zeigen, haben die Wähler*innen nun gesprochen und Solidarität geübt. Es zeichnet sich plötzlich eine große politische Mehrheit in Berlin für eine Asylwende ab.

Es ist sogar denkbar, dass die Asylpolitik einen der Konsensfelder bilden kann, auf dem sich eine Dreierkoalition der Ampel zusammenfinden könnte. Wir werden aller Voraussicht nach keinen populistischen Hardliner mehr als Innenminister bekommen.

Wir haben in unserer kirchlichen Organisation matteo, die seit Jahren mit ProAsyl und den Flüchtlingsräten eng zusammenarbeitet, ein kurzes Programm für eine Asylwende aufgestellt.