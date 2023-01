Bayreuth (epd). Mit 96 Jahren ist der ehemalige Dekan des Evangelisch-Lutherischen Dekanats Naila, Elias Friedrich, gestorben. Friedrich starb bereits am 30. Dezember 2022, teilte das Büro von Regionalbischöfin Dorothea Greiner am Montag in Bayreuth mit. Der 1926 in Bayreuth geborene Friedrich leitete den Dekanatsbezirk Naila im Kirchenkreis Bayreuth von 1972 bis 1990.

Vorher war Friedrich als Pfarrer in Pfarrkirchen (1961-1972) sowie in Sulzbürg/Oberpfalz (1954-1960) tätig. Seinen Dienst in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern hatte er im Jahr 1950 als Stadtvikar in Forchheim begonnen. Im Ruhestand lebte er gemeinsam mit seiner Frau in Kulmbach und die letzten Jahre im südlichen Bayerischen Wald.

In seiner stillen und bescheidenen Art habe er als Pfarrer und Dekan vieles "ohne Aufhebens aufgebaut und auf den Weg gebracht", sagte Regionalbischöfin Dorothea Greiner laut Mitteilung. Er habe beispielsweise entscheidenden Anteil an der Errichtung des heilpädagogischen Kinder- und Jugenddorfs des Diakonischen Werkes Martinsberg im Jahr 1981 gehabt. "Wir sind Elias Friedrich von Herzen dankbar, dass er seit seiner Ordination am 1. April 1951 sein Leben in den Dienst der öffentlichen Verkündigung des Evangeliums gestellt hat", sagte Greiner.